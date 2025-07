Calciomercato, arriva il ghanese in Serie A: lo manda Mourinho

Mourinho conosce molto il campionato italiano: spunta così il nuovo colpo a sorpresa in Serie A, lo sbarco immediato del difensore ghanese

Calciomercato, nuova occasione in Serie A: la svolta in difesa

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, anchec la Roma è sulle tracce di Alexander Djiku, ma occhio anche a Villarreal e Lille. Il Fenerbahce continua a chiedere una cifra intorno ai 6/7 milioni di euro per il difensore ghanese: una nuova destinazione a sorpresa in Serie A per continuare a sognare in grande.

Saranno ore calde in vista della prossima stagione per una nuova svolta di calciomercato in Serie A. Classe 1994, il ghanese terminerà il suo contratto nel giugno 2026 ed ora potrebbe sbarcare subito in Italia. Una nuova occasione da cogliere al volo per regalare un nuovo centrale a Gian Piero Gasperini che è scontento finora del mercato giallorosso.

