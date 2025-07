Juventus, blitz in Premier: arriva il connazionale di Douglas Luiz

Novità interessanti in casa Juventus per una nuova soluzione immediata a centrocampo. Spunta il nuovo intreccio dalla Premier League: arriva il brasiliano

Saranno ore intense in casa Juventus per mettere a segno un nuovo innesto di qualità nella zona centrale di campo. Tudor ha chiesto subito nuovi rinforzi dopo il Mondiale per Club: il dg Comolli cercherà così di accontentare l’allenatore bianconero con innesti di caratura internazionale. Si continua a sognare in grande in casa bianconera per arrivare subito alla possibile chiusura immediata: la nuova soluzione in vista della prossima stagione. Spunta così l’intreccio decisivo per strappare il sì del connazionale di Douglas Luiz, pronto a fare le valigie in ottica futura.

Calciomercato, spunta la nuova occasione a centrocampo: arriva dalla Premier

Una nuova pista in casa bianconera che porta al giocatore brasiliano considerato l’erede di Douglas Luiz. Una nuova soluzione per mirare sempre più in alto dopo diversi anni vissuti senza successi, spunta l’intreccio in Serie A.

Come svelato dall’edizione odierna de La Stampa, il dg Comolli è al lavoro per trovare in tempi brevi il sostituto di Douglas Luiz. Il suo addio ormai è soltanto questione di ore, ma nel frattempo è spuntato fuori l’erede che porta al brasiliano André del Wolverhampton. Un innesto di qualità per il centrocampista già nel giro della Nazionale sudamericana: sarebbe così un profilo funzionale per la mediana di Tudor.

Nelle due ultime settimane i contatti sono sempre più frequenti, ma la valutazione di circa 50 milioni è ritenuta eccessiva. La pista resta comunque viva per chiudere subito un nuovo affare in ottica futura.

Saranno ore calde in casa bianconera per arrivare così alla nuova soluzione immediata a centrocampo. La Juventus potrebbe sferrare l’assalto vincente per innalzare il tasso tecnico del centrocampo bianconero. La Juventus non intende badare a spese in questa campagna acquisti estiva: l’obiettivo resta quello di tornare a lottare per lo Scudetto per i prossimi dieci mesi ricchi di sfide.

Novità interessanti provenienti dalla Premier League per un nuovo intreccio a centrocampo: il brasiliano classe 2001 è pronto per vivere una nuova avventura in Serie A dicendo sì alla Juventus. Le prossime ore saranno determinanti per arrivare alla fumata bianca tanto attesa. Ormai ci siamo per una nuova soluzione sorprendente in vista della prossima stagione nella zona mediana bianconera.