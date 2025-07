Calciomercato, nuovo affare dal Barcellona: 15 milioni

Una novità sorprendente proveniente da Barcellona per il nuovo innesto di qualità. Servono 15 milioni per anticipare la folta concorrenza: la situazione

Saranno ore calde per conoscere così il nuovo colpo proveniente dalla compagine blaugrana. Pochi minuti fa è arrivata la svolta per quanto riguarda il suo addio immediato: può arrivare il nuovo colpo dalla Spagna, scopriamo i nuovi dettagli per anticipare la folta concorrenza.

Le big italiane potrebbero continuare a pensare a nuovi colpi in casa Barcellona. Spunta il nuovo intreccio a sorpresa per rinforzare le corsie esterne: ecco la nuova occasione in Serie A. Il giocatore spagnolo non rientra nei titolarissimi di Flick che potrebbe dare l’ok definitivo per la sua cessione. Ormai ci siamo per un nuovo affare a sorpresa per scoprire la sua prossima destinazione: il nuovo intreccio per continuare a sognare in grande. Un’idea suggestiva per incrementare il tasso tecnico dei top club della Serie A: una nuova svolta proveniente dalla Spagna tutta da scoprire in vista del futuro.

Calciomercato, nuovo assalto in casa Barcellona: andrà subito via

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes, il Barcellona potrebbe mettere in vendita per circa 15 milioni il terzino sinistro Gerard Martin. Non rientra nei piani di Flick per la prossima stagione: può rappresentare una grande occasione di mercato in Serie A. Roma e Milan continuano a monitorare attentamente il fronte calciomercato per nuovi innesti di spessore internazionale.

Nella scorsa stagione lo spagnolo è stato protagonista sostituendo alla grande Alejandro Baldé: ha disputato partite da applausi in Champions League contro l’Inter. Dopo l’arrivo del giovane promettente Jofre Torrents, le dinamiche sono cambiate completamente all’interno dello scacchiere tattico blaugrana. Le prossime ore saranno decisive per arrivare subito alla chiusura definitiva dell’affare: bastano 15 milioni per bruciare la folta concorrenza.

Gerard Martin non vede l’ora di continuare la sua carriera iniziata da qualche stagione: il classe 2002 potrebbe così dire addio al Barcellona per iniziare una nuova avventura suggestiva per il prosieguo. La sua decisione arriverà nei prossimi giorni, ma il club blaugrana cercherà di massimizzare dalla sua cessione.

Tutto può cambiare a sorpresa per una nuova svolta per rinforzare le corsie esterne delle big con un profilo affidabile. Può vantare già una discreta esperienza a livello internazionale con prestazioni importanti in Champions. Flick può dirgli subito addio per una nuova occasione in Serie A.