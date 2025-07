Inter: non solo Lookman, doppio colpo in 48 ore

I nerazzurri provano ad accelerare sul calciomercato. Tra lunedì e martedì si cercherà di definire una doppia operazione in entrata

L’Inter accelera sul calciomercato. La ripresa della preparazione in vista del campionato ha aperto ufficialmente la nuova stagione, ma ora Chivu si attende dei rinforzi importanti. Anche in questo caso le cessioni stanno un po’ frenando alcune operazioni in entrata. I nerazzurri, come un po’ tutte le big, sono un po’ più indietro rispetto ai programmi e in viale della Liberazione c’è la volontà di cambiare passo nel giro di davvero poco tempo.

La priorità in questo momento è sicuramente Lookman. Come riferito dal Corriere dello Sport, nel giro di 48 ore l’Inter presenterà una nuova offerta all’Atalanta e si spera di poter chiudere l’operazione di calciomercato. Ma non è assolutamente finita qui visto che i nerazzurri puntano a definire anche un secondo colpo nel giro di poco tempo.

Calciomercato Inter: doppio affare, Marotta accelera

La priorità dell’Inter in questo momento è sicuramente Ademola Lookman. Il nigeriano, ancora ai box per il problema al polpaccio, è in attesa di mettersi a disposizione di Chivu. La sua volontà è chiara tanto da aver rispedito al mittente le proposte di Napoli e Atletico Madrid. Ora la palla passa in mano alle due società che dovranno definire l’operazione dal punto di vista economico. L’Atalanta ne chiede 50, i nerazzurri sono pronti ad arrivare a 43. Vedremo se la Dea abbasserà le proprie pretese.

La volontà dell’Inter è comunque quella di non allungare di molto la situazione e si punta a chiudere l’affare Lookman entro martedì. E nelle prossime ore i nerazzurri potrebbero affondare il colpo anche per Leoni, il secondo obiettivo di calciomercato di viale della Liberazione. Difficile arrivare ad una fumata bianca nel giro di poco tempo, ma Marotta proverà comunque a prenotare il difensore e aspettare qualche uscita per definire il tutto.

Insomma, le prossime 48 ore sono fondamentali in casa Inter. Un doppio colpo che l’Inter vuole definire per sbloccare il proprio calciomercato. Parma e Atalanta non cederanno il passo facilmente su Leoni e Lookman, ma la volontà dei calciatori in questo caso potrebbe davvero essere fondamentale per chiudere le operazioni.

Mercato Inter: prima Lookman, poi Leoni

