La Juve sblocca l’acquisto, Inter beffata con un colpo di genio

E’ uno dei nomi più gettonati nel panorama italiano, perché dopo l’ultima stagione dove ha trovato continuità e prestazioni di alto livello ora Giovanni Leoni è ambito dalle migliori società in Italia e in Europa.

Il giovanissimo difensore del Parma classe 2006 ha totalizzato 17 presenze la passata stagione e ora in vista della prossima sembra pronto al definitivo salto di qualità per consacrarsi e diventare un perno fondamentale anche per il futuro della Nazionale italiana. Si è parlato tanto in queste ultime settimane perché il calciomercato estivo è molto attivo attorno al nome di Giovanni Leoni che piace a club di ogni paese.

Una delle squadre fortemente interessate a lui è stata l’Inter in questi ultimi mesi, ma adesso proprio il club nerazzurro può restare beffato da un altro club in Italia come la Juventus. Possibile colpo di scena per quanto riguarda proprio la trattativa che porterebbe all’acquisto del centrale italiano.

Secondo le ultime notizie ci sono ora delle maggiori conferme che riguardano quello che può accadere attorno a Giovanni Leoni. Il difensore di soli 18 anni del Parma può andare a chiudere un trasferimento in Italia visto che ora la Juventus va forte su di lui, ma attenzione anche alle società straniere.

Calciomercato Juve: prendono Leoni anticipando l’Inter

L’Inter sembra essersi tirata fuori dalla corsa per Giovanni Leoni dopo che il Parma non ha deciso di calare le pretese da 40 milioni di euro. Sul calciatore si è interessato fortemente anche il Liverpool all’estero, ma adesso può essere la Juventus ad anticipare tutti con una strategia ben precisa.

Come spiegato dall’edizione di Tuttosport, la Juve pensa di chiudere l’acquisto di Leoni chiedendo al Parma uno sconto ma prendendo il giocatore ma per poi lasciarlo un altro anno in prestito proprio in Emilia Romagna per completare il suo percorso di crescita.

Una formula che potrebbe stuzzicare il Parma che può fare cassa subito vendendo Leoni alla Juve ma avendolo ancora un anno a disposizione per raggiungere gli obiettivi prefissati in vista della prossima stagione che è alle porte. Una mossa che potrebbe beffare l’Inter che a lungo ci ha provato.