Addio Napoli: si sblocca l’affare, Simeone torna titolare in Serie A

Simeone è ai saluti: l’attaccante resta in Serie A, può fare la differenza in un altro club: ecco quale.

C’è ancora tanto da fare per il Napoli, che deve completare la squadra a disposizione di Conte e liberarsi degli esuberi che non rientrano nel nuovo progetto tecnico.

Un lavoro, dunque, molto intenso per il direttore sportivo Manna che non perde mai occasione di parlare con agenti e intermediari, alla ricerca della migliore occasione presente sul mercato.

In uscita, per esempio, un valzer degli attaccanti potrebbe favorire la cessione del Cholito Simeone che è ormai chiuso da Lucca e Lukaku.

Sfumato l’affare Ndoye, adesso il Napoli è alla ricerca di un nuovo esterno offensivo che possa completare l’attacco.

Ci sono diverse ipotesi sul tavolo della società che sta studiando l’opzione migliore. Intanto, in un intreccio di mercato può arrivare la svolta per quanto riguarda il futuro di Simeone, accostato di recente a diverse società di Serie A tra cui il Pisa.

Calciomercato Napoli: vendono Simeone in Serie A

L’argentino, nonostante la presenza in ritiro, è fuori dai radar della società che sta trovando una soluzione per liberarlo.

I suoi agenti, intanto, hanno avuto negli ultimi giorni dei contatti approfonditi non solo con il Pisa, che resta la società che più di tutte spinge per prendere Simeone che potrebbe seguire le orme del padre con il trasferimento sotto la torre.

Intanto, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, c’è un altro club che sta lavorando a fari spenti per l’attaccante che è sempre stato un desiderio della società.

Con la cessione alla Cremonese di Sanabria, Vagnati è pronto a chiudere per portare a Torino Simeone. I rapporti con il Napoli sono buoni ed è per questo che il club potrebbe spingersi oltre per l’arrivo dell’attaccante argentino, che potrebbe ritrovare un altro ex come Ngonge che si è appena trasferito in granata.

Simeone Torino: nuovi aggiornamenti

Il Torino h a bisogno di un nuovo attaccante, visto che Zapata si sta riprendendo dopo il brutto infortunio che l’ha messo ko la scorsa stagione.

Ecco perché mister Baroni ha chiesto al club di fare uno sforzo per l’arrivo di un altro centravanti d’esperienza, che può fare bene in Italia.

Dopo varie voci è arrivata anche quella relativa a Simeone, che resta in uscita dal Napoli. L’attaccante, corteggiato anche dal Pisa, è pronto a valutare la proposta anche perché ormai il suo tempo in azzurro è terminato. L’obiettivo del Cholito, adesso, è quello di tornare di nuovo protagonista in Italia.