Colpo a sorpresa in Serie A, arriva l’ex Juventus: anticipato il Milan

Il calciatore sembrava destinato a vestire la maglia del Milan a partire dalla prossima stagione, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, il continuo prendere tempo da parte del club rossonero avrebbe portato l’ex Juventus a rivedere le proprie priorità e prendere in considerazione anche altre soluzioni, come ad esempio quella che alla fine avrebbe scelto per il proseguo della sua carriera. Al momento è ancora prematuro parlare di affare fatto, anche perché solo nei prossimi giorni si potrebbe trovare la quadra definitiva, ma la sensazione è che oramai manchi pochissimo per andare a dama, con il Milan che non può dare altro che incassare il colpo.

Niente Milan: ha un altro accordo in Serie A

Dopo Archie Brown il Milan si trova a dover incassare un altro colpo basso in questo calciomercato. Il giocatore che il direttore sportivo Igli Tare stava seguendo da settimane è infatti prossimo a trovare un accordo con un’altra società di Serie A, nonché rivale dei rossoneri fra le altre cose.

Parlare di affare fatto resta prematuro, anche perché sulle sue tracce ci sarebbe anche un altro club, ma la sensazione è che oramai sia stata intrapresa una strada ben precisa. Nei prossimi giorni si cercherà di capire sicuramente di più, con le parti che torneranno a sedersi al tavolo delle trattative con l’obiettivo di andare una volta e per tutte a dama, con il Milan che non può fare altro che restare inerme a guardare il suo obiettivo sfumare.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di TMW, Hans Nicolussi Caviglia potrebbe presto lasciare il Venezia per diventare un nuovo giocatore della Fiorentina, che optando per questa soluzione abbandonerà di conseguenza la pista che portava a Franck Kessié. C’è da dire una cosa però: la Viola non è certa di avere in pugno l’ex Juventus, che piace anche ad un’altra società di Serie A.

Colpo a sorpresa: arriva l’ex Juventus

Hasn Nicolussi Caviglia potrebbe essere il colpo a centrocampo della Fiorentina. Stefano Pioli vede nel play del Venezia una risorsa per la sua mediana, anche perché c’è da dire che un talento come il classe 2000 in Serie B è totalmente sprecato.

Nei prossimi giorni la società Viola potrebbe sedersi al tavolo delle trattative con i lagunari per capire i margini di questa trattativa, che comunque potrebbe andare in porto anche grazie alla volontà dello stesso Nicolussi, che ovviamente vorrebbe tornare a giocare in Serie A. Le alternative comunque non mancherebbero, anche perché oltre alla Fiorentina anche il Bologna sarebbe sulle tracce dell’ex Juventus, che presto potrebbe prendere una decisione definitiva.