Il Milan snobba Vlahovic: scelto il nuovo numero 9, arriva ad agosto

Secondo la narrazione si pensava che potesse essere Dusan Vlahovic il nuovo numero 9 del Milan, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, la dirigenza rossonera avrebbe seriamente cominciato a prendere in considerazione la candidatura di un altro grande attaccante. La prima scelta di Max Allegri resta sempre il serbo, ma c’è da dire che quest’altra soluzione di certo non verrebbe disdegnata, anche perché stiamo parlando di un giocatore che quando messo nelle condizioni ha dimostrato di poter fare la differenza.

Per questo motivo il Milan starebbe valutando su chi dei due andare a puntare, anche se la sensazione è che a fronte di quest’opportunità la pista Dusan Vlahovic potrebbe essersi leggermente raffreddata.

Il Milan ha scelto il suo nuovo numero 9

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, al lavoro per mettere a disposizione di Massimiliano Allegri un attaccante di livello che possa alternarsi con Santiago Gimenez nel corso della prossima stagione.

In queste settimane tra i corridoi di Casa Milan è circolato con una certa insistenza il nome di Dusan Vlahovic, anche perché oltre ad essere un’opportunità ghiotta da provare a cogliere, il serbo sarebbe anche la prima scelta del tecnico livornese per questo ruolo. La candidatura del numero 9 della Juventus è valida, anche piuttosto forte, ma si sa, le strade del calciomercato sono infinite, e tutto può cambiare da un momento all’altro. Questo è esattamente il caso, anche perché Vlahovic è passato dall’essere la prima scelta del Milan a una semplice alternativa.

Stando a quanto riportato dal collega Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, infatti, si starebbe facendo sempre più strada la candidatura di Gonçalo Ramos per l’attacco del Milan. Il portoghese vuole lasciare Parigi perché ai margini del progetto tecnico di Luis Enrique, e potrebbe per l’appunto sbarcare a Milano anche grazie all’intermediazione di Rafael Leao, suo connazionale oltre che grande amico.

Il nuovo attaccante del Milan arriverà ad agosto

È già partito il countdown per l’arrivo al Milan del nuovo numero 9, anche se una data precisa sul calendario non sarebbe stata ancora segnata. Il discorso è semplice: le priorità al momento sono altre, ma il prossimo sarà il mese nel quale il Diavolo accoglierà il suo nuovo bomber.

Sarà Dusan Vlahovic, Gonçalo Ramos o Darwin Nunez? Stiamo dunque parlando di una corsa a tre che al momento non vede nessun profilo essere favorito rispetto agli altri due, ma perché il discorso è semplice: avendo già in rosa Santiago Gimenez il Milan non ha alcuna intenzione di sperperare, motivo per il quale la prima occasione che gli si presenterà avanti quella coglierà, e non è assolutamente da escludere che questa non possa riguardare né Vlahovic, né Nunez e né tanto meno Ramos. Staremo a vedere.