Nunez in Serie A, accordo per 47MLN: prende la numero 9

Darwin Nunez è sempre al centro di numerose voci che riguardano il calciomercato delle big di Serie A: ora si può chiudere.

L’attaccante uruguaiano ha vissuto una stagione non facilissima perché con Arne Slot non ha avuto troppo spazio per esprimere il suo talento, chiuso dal nuovo tipo di gioco chiesto dall’allenatore olandese che spesso gli ha preferito la rapidità di Luis Diaz che riusciva a interscambiarsi con gli altri attaccanti..

Per Darwin Nunez forse è terminato il tempo a Liverpool e ora sembra pronto per una nuova avventura: ad attenderlo c’è anche la Serie A, con una big che si è messa in moto per acquistarlo.

Calciomercato: colpo Darwin Nunez per l’attacco

Il futuro di Darwin Nunez dipende solo ed esclusivamente dalla volontà del Liverpool e dalle offerte che arriveranno per strapparlo ai Reds. Nelle scorse settimane il Napoli era in forte pressing per portarlo agli ordini di Antonio Conte ma poi la tragedia tremenda accaduta a Diogo Jota ha cambiato le carte in tavola e gli azzuri sono andati su Lucca.

Ora Darwin Nunez è tornato a pensare al campo e al suo futuro e potrebbe decidere di lasciare i Reds se Arne Slot non gli darà certezze sul minutaggio.

Secondo le ultime notizie di mercato, il colpo Darwin Nunez non è impossibile per la Serie A: il calciatore uruguaiano è pronto a lasciare subito la Premier League.

Juventus, scelto Nuñez per l’attacco: dipende da Kolo Muani

La Juventus ha già migliorato l’attacco con l’innesto di Jonathan David, arrivato a parametro zero e pronto a prendersi la scena in Serie A e anche in Europa con i bianconeri.

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà sui suoi canali personali e anche in diretta su Sportitalia, la Juventus ha avviato i contatti con Darwin Nuñez. L’obiettivo è quello di convincere prima il calciatore e solo dopo passare all’attacco con il Liverpool per poter chiudere l’affare.

Tutto, o molto, dipenderà dal futuro di Kolo Muani. L’attaccante francese è la prima scelta di Tudor ma il PSG non intende abbassare le cifre chieste un mese fa e quindi l’affare potrebbe bloccarsi e saltare definitivamente.

Juventus su Nuñez: le cifre dell’affare

La Juventus ha individuato Darwin Nuñez come scelta alternativa in attacco se non dovesse restare Kolo Muani.

Il Liverpool ha aperto alla cessione del l’attaccante uruguaiano ma chiede non meno di 55 milioni di euro. La Juve ha le idee chiare e si spingerà fino a un massimo di 47 milioni di euro.