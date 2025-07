De Jong in Serie A: la firma con il nuovo agente, le cifre

Il calciomercato della Serie A torna a vedere quella che è l’occasione dal Barcellona che porta il nome Frankie De Jong.

L’olandese è arrivato dall’Ajax ormai diversi anni fa, nel periodo pre-pandemico. E le cose per lui, negli anni, hanno visto diversi alti e bassi.

L’ultimo rinnovo fino al 2026 ha portato a stravolgimenti diversi rispetto a quelli che ci si aspettava. Nonostante sia un punto fermo del centrocampo di Hansi Flick, il mancato rinnovo accendere degli interrogativi con la possibilità di vederlo in Serie A che non è poi più così da escludere. Soprattutto perché si tratta di un’operazione ad oggi fattibile, non impossibile e con il nuovo agente che potrà arrivare a delle trattative ben precise, in base alla volontà dello stesso centrocampista che, stando a quanto rivelano dalla Spagna, sarebbe pronto a mettere nero su bianco un accordo con una nuova agenzia che gli cura gli interessi.

Calciomercato: De Jong in Serie A, la rivelazione dalla Spagna

Come hanno fatto sapere da Mundo Deportivo, Frankie De Jong è pronto alla separazione dal suo agente turco.

Dopo gli accordi che la sua vecchia agenzia di procuratori gli ha trovato col Barcellona, le cose sono tutte da sistemare in quello che è un futuro che, dal 30 giugno 2026 in poi, potrebbe cambiare. E i catalani non hanno voglia di perderlo a zero. Pertanto, se con il nuovo agente si troverà quello che è un rinnovo di contratto che i blaugrana stanno provando a trovare fino al 2030, allora si riuscirà a trovare questo “matrimonio” che permette a De Jong di compiere passi importanti verso un futuro sempre più catalano. Ma non è detto che succederà così.

Perché l’interesse della Serie A e la possibilità di completare un’operazione per 30 milioni – senza rinnovo il Barcellona dovrà calare le proprie pretese economiche per non correre il rischio di perderlo a zero – è concreta. Una squadra valuterebbe il colpo dal Barcellona.

Chi prende De Jong: la possibilità in Italia

Dovesse non rinnovare con i catalani, per 30 milioni di euro, diventa un affare quello che porta a Frankie De Jong. Il talento olandese, arrivato al centro della sua carriera considerando l’età e il fatto che non è più giovanissimo, ma neppure “vecchio” calcisticamente, potrebbe salutare il Barcellona per accasarsi in Serie A.

A prescindere dalla situazione Calhanoglu, occhio alla posizione dell’Inter che, a caccia di un centrocampista e con Frattesi possibile partente ancora, potrebbe tornare a spingere su un colpo da 30 milioni di euro per completare il reparto di centrocampo di Chivu. Per ora è chiaro che si tratta di un’ipotesi soltanto, ma dovesse arrivare l’annuncio sulla separazione senza rinnovo per De Jong, occhio all’arrivo in Serie A che non riguarderebbe, a quel punto, soltanto un’ipotesi.