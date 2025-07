Il “nuovo Dybala” in Serie A: firma per 18MLN

Alla ricerca di un’alternativa valida per quella zona di campo, la società ha deciso di puntare su uno dei talenti migliori in circolazione.

Stiamo parlando di un giovane calciatore argentino, classe 2006, che molti in patria sono arrivati addirittura a paragonare a Paulo Dybala per caratteristiche fisiche, movenze ma soprattutto qualità tecniche. A dirla tutta, però, i due hanno davvero pochissime cose in comune, se non la Nazionalità e il fatto che giocano in Serie A, visto che l’approdo in Italia del talento albiceleste è oramai prossimo.

Stando alle ultime notizie, infatti, una grande del campionato italiano sarebbe pronta a fare all-in su di lui, convinta che un acquisto del genere possa spostare gli equilibri in Italia.

Stanno puntando sul “nuovo Dybala”

Nel corso di questo calciomercato le squadre stanno lavorando non solo per il presente, ma anche e soprattutto per il futuro, visto che diverse società hanno messo a segno colpi in prospettiva molto interessanti. L’ultimo in ordine cronologico deve ancora essere ufficializzato, ma la sensazione è che entro la fine di questa settimana possa anche arrivare il comunicato del club sul sito.

Ovviamente è tutto da vedere e confermare soprattutto, visto che le cose possono ribaltarsi da un momento all’altro, ma i discorsi tra le parti starebbero viaggiando spediti al punto che si potrebbe raggiungere anche a stretto giro un accordo definitivo. A maggior ragione è meglio andarci cauti per evitare alla fine di scottarsi, ma la sensazione è che la strada intrapresa sia quella giusta.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Gianluca Di Marzo sul proprio sito, la Roma potrebbe mettere alle spalle di Paulo Dybala un giocatore molto simile a lui. Il direttore sportivo Frederic Massara avrebbe infatti messo gli occhi su Claudio Echeverri del Manchester City, trequartista, argentino, classe 2006, esploso con la maglia del River e pagato dai Citizens 18 milioni di euro nel gennaio del 2024.

Il talento argentino arriva per 18MLN

La Roma starebbe pensando di portare in Serie A Claudio Echeverri, talento argentino che da quando è arrivato al Manchester City non è mai riuscito a ritagliarsi lo spazio sperato. Nonostante qualche presenza nel corso dell’ultimo Mondiale per Club, Pep Guardiola non niente il classe 2006 un elemento fondamentale né del presente né tanto meno del futuro, motivo per il quale la società giallorossa ci sarebbe seriamente pensando.

Allo stesso tempo, però, c’è da dire che nonostante tutto il City è consapevole del valore del ragazzo, quindi lo lascerà sì andare senza troppi ripensamenti, ma di svenderlo non ne ha alcuna intenzione. A fronte di questo la Roma dovrebbe arrivare ad investire almeno 18 milioni di euro se vuole davvero portare Echeverri in Serie A, cifra che equivarrebbe all’attuale valutazione del cartellino del classe 2006 stando a dati Transfermarkt.