Mercato, il bomber scelto in Serie A è Beto: giocherà in Champions

Dopo l’esperienza vissuta all’Everton dopo quella in Italia all’Udinese, il ritorno di Beto in Serie A porta il calciatore a grandi livelli.

Perché è giocando in un club che sarà nella prossima Champions League che alzerà il suo livello, dopo l’esperienza vissuta in Inghilterra.

In passato era tra le idee dei top club d’Italia e alla fine ha scelto di giocare per l’Everton, salutando la Serie A per quello che sarà invece adesso un ritorno, come hanno fatto sapere nella scelta che riguarderà un club italiano. Tra i top club c’è ancora chi, oltre al Napoli, ha da sistemare il proprio attacco. E l’occasione per competere sia in Serie A che in Champions League, sistemando il proprio reparto offensivo, arriva nel nome di Beto.

Calciomercato: Beto di nuovo in Serie A, dove giocherà

Beto potrebbe salutare in quest’estate l’Everton, ma non per raggiungere l’altro club di proprietà dei Friedkin alla Roma, nonostante l’interesse che ha Gasperini in lui, perché l’addio di Dovbyk potrebbe portare a Krstovic oppure sarà nel centravanti ucraino la soluzione offensiva dei giallorossi.

In Serie A, il ritorno di Beto, vede tra le protagoniste un’altra squadra che, già in passato, lo avrebbe voluto per il proprio attacco.

Si tratta dell’Atalanta che, stando a quanto svelano da Il Corriere di Bergamo, sta cercando una soluzione al posto di Lookman, anche se con caratteristiche diverse. Oltre a Giacomo Raspadori e altri nomi per la Dea, in pole ad oggi pare esserci Norberto Beto, ex bomber dell’Udinese pronto al ritorno in Italia.

Quanto costa Beto: le cifre del ritorno in Serie A

L’Everton prelevò Beto dall’Udinese investendo una cifra intorno ai 25 milioni di euro ed è più o meno per tale cifra che l’Atalanta dovrà piazzare il colpo dai Toffees. Nella giornata di oggi, oltretutto, si sarebbe registrata un’accelerata su Ademola Lookman, attaccante che è ormai ad un passo dall’Inter.

Noberto Beto, in ogni caso, resta tra le idee anche della Juventus che, non dovesse riuscire a piazzare un altro colpo oltre David e Conceicao, considerando la separazione che arriverà con Vlahvovic, dovrà investire sul nuovo bomber e sempre per la Champions League che lo stesso Beto vuole giocare. Diverso il discorso che lo accosta infatti al Milan, altro club a caccia di un attaccante che possa alternarsi col Bebote Gimenez.