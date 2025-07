È fatta per il classe 2007: sarà titolare in Serie A

Dopo una lunga ricerca la società ha a sorpresa deciso di puntare in questo calciomercato su una giovane scommessa.

A mali estremi estremi rimedi si direbbe in questi casi, ma per aver fatto questa scelta significa che area sportiva e societaria puntano tanto sulle qualità del calciatore, che potrebbe diventare il primo classe 2007 titolare in Serie A. Ovviamente questo è tutto da confermare, anche perché ha cominciato ad allenarsi con la squadra solo da qualche giorno, eppure ha già subito fatto una buona impressione, non solo ai compagni di squadra ma anche e soprattutto all’allenatore e al suo staff.

È fatta per il classe 2007: si sta già allenando con la squadra

Spesso in Italia manca il coraggio di puntare sui giovani, cosa che però non può essere detta a questa società di Serie A, che fa di questa categoria di calciatori la base dalla quale ripartire ogni anno. Certo, spesso capita che vengono presi degli svarioni sbagliando scelte ed investimenti, ma nel corso degli anni dirigenza ed area scout hanno dimostrato di saperci fare.

Non a caso questa è una società che attira anche a sé i giovani, perché dà loro la possibilità di esprimersi e mettersi a confronto con i più grandi, senza paura di poter sbagliare, ma anzi, con l’obbligo di farlo per migliorare. E non a caso uno dei talenti emergenti più interessanti in circolazione ha deciso di unirsi a questa squadra per riuscire finalmente ad affermarsi, e scelta migliore non poteva fare, visto che molto probabilmente nella prossima stagione sarà il primo classe 2007 titolare nella storia della Serie A.

Stando dunque a quanto riportato dall’organo di stampa ANSA, l’Udinese ha acquistato dal Benevento Alessandro Nunziante, giovane portiere italiano che prenderà il posto in rosa di Okoye che dovrà osservare due mesi di squalifica per delle presunte scommesse.

Cifre dettagli dell’operazione per il classe 2007

Alessandro Nunziante è un nuovo giocatore dell’Udinese. Il classe 2007, lasciato il Benevento, ha raggiunto il ritiro della formazione di Kosta Runjaic con la quale ha cominciato ad allenarsi sin da subito mettendo in mostra le sue qualità.

La società friulana ha fatto un investimento importante su un giocatore che fino ad oggi aveva sempre giocato in Serie C, e che nell’arco di qualche mese potrebbe ritrovarsi catapultato sui più grandi palcoscenici della Serie A, facendo così un doppio salto di categoria. Nella casse del Benevento l’Udinese ha infatti versato 1,5 milioni di euro per il cartellino di Nunziante, ai quali sono stati aggiunti anche un 10% sulla futura rivendita fortemente voluto dalla società campana, sicura che nell’arco di qualche stagione il classe 2007 possa diventare uno dei portieri più forti in circolazione.