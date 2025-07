Inter, Barella in Premier League: si chiude con lo scambio

Contro ogni pronostico il futuro di Niccolò Barella potrebbe essere lontano dall’Inter già a partire da questa stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, il centrocampista nerazzurro sarebbe finito nel mirino di una grande di Premier League, pronta a compiere il passo più lungo della gamba per riuscire a portare in Inghilterra l’italiano. Ovviamente convincere Chivu, Marotta &Co non sarà assolutamente semplice, ma la società britannica sembrerebbe pronta a scoprire il proprio asso nella manica, offrendo all’Inter non solo una contropartita tecnica ma anche un importante conguaglio economico. A queste condizioni rifiutare diventa davvero complicato.

Barella in Premier League: accordo vicino

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Niccolò Barella, finito al centro di una serie di incredibili voci di calciomercato che lo vedrebbero lontano dall’Inter già a partire da questa stagione. Ovviamente lato viale Liberazione non sarebbe stata (ancora) confermata questa narrazione, a differenza di quanto invece si starebbe chiacchierando in Inghilterra, considerando l’interesse di una grande di Premier League per il centrocampista nerazzurro.

Molto dipenderà ovviamente anche dalla volontà dello stesso Barella, che a quasi 30 anni potrebbe essere stuzzicato dall’idea di intraprendere questa nuova avventura in carriera. Al momento, comunque, non sarebbe stato ancora registrato alcun passo ufficiale del club britannico verso il sardo, ma la sensazione è che nei prossimi giorni qualcosa potrebbe finalmente cominciare a muoversi, anche perché da quelle parti non stanno aspettando altro che mettere a segno una cessione storica per affondare poi il colpo decisivo sul 23 nerazzurro, e non solo.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Fichajes, il Newcastle potrebbe devolvere parte dell’incasso dell’uscita di Aleksander Isak proprio nell’affare Niccolò Barella, affiancando casomai ad un conguaglio economico importante una contropartita tecnica che possa ammorbidire la posizione dell’Inter, che ovviamente di fare a meno del suo (vice) capitano non ne ha alcuna voglia.

Barella in bianconero grazie allo scambio

Nessuno lo avrebbe mai detto o pensato, eppure Niccolò Barella potrebbe vestirsi di bianconero a partire da questa stagione. Ovviamente non stiamo parlando dei colori della Juventus ma quelli del Newcastle, che potrebbe alimentare questo sogno soprattutto nel momento in cui dovesse concretizzarsi la cessione di Isak al Liverpool.

I Magpies potranno incassare anche tanto dall’uscita dello svedese, ma guai a credere che basterà un’offerta importante per convincere l’Inter, anche perché stiamo parlando del (vice) capitano della formazione nerazzurra, non di certo di uno qualunque. La società inglese avrebbe però un asso nella manica pronto a scoprire per portare in Premier League Barella. Stando alle ultime notizie, infatti, non è assolutamente da escludere che il Newcastle possa offrire alla società meneghina Sandro Tonali come contropartita tecnica, o che siano addirittura gli stessi vice campioni d’Europa a richiederlo per fare andare in porto un’operazione che al momento sembra utopia. Staremo a vedere.