Inter, si sblocca l’affare Lookman: accordo trovato per l’esterno

Potrebbe essersi sbloccata una volta e per tutte la trattativa che riguarda il futuro nella prossima stagione di Ademola Lookman.

Da quando l’Inter ha bussato alla sua porta l’attaccante anglo-nigeriano non ha mai avuto dubbi, arrivando addirittura anche a snobbare le avance del Napoli campione d’Italia. Il giocatore dell’Atalanta ha in prima persona spinto affinché questo trasferimento si concretizzasse, consapevole comunque che la distanza tra i due club fosse importante. Ci ha messo del suo facendo il possibile, riuscendoci anche alla fine, visto che proprio nelle scorse ore sarebbe stato raggiunto un accordo (molto probabilmente definitivo) per l’esterno che sblocca tutta questa situazione.

Si sblocca l’affare Lookman: accordo per l’esterno

Ademola Lookman si appresta a diventare un nuovo giocatore dell’Inter, o almeno questo è quanto trapela dopo gli importanti aggiornamenti arrivati nella notte. L’attaccante anglo-nigeriano potrebbe dunque presto passare dal vestire un nerazzurro all’altro, certo che comunque così facendo potrebbe compiere il definitivo salto di qualità in carriera.

Oramai l’Atalanta si è rassegnata alla possibilità di perderlo, ma di svenderlo non ne avrebbe alcuna intenzione. Per questo l’ultima offerta dell’Inter da 40 milioni più 5 di bonus è stata rifiutata, anche perché la famiglia Percassi ne vuole 50 per Lookman. La sensazione, però, è che presto la posizione della società bergamasca possa allentarsi, alleggerirsi, anche perché nella notte sarebbero stati compiuti degli importanti passi in avanti per l’esterno che difatti cominciano a liberare il nigeriano in direzione Inter.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, prima di dare il definitivo via libera ad Ademola Lookman l’Atalanta vorrebbe trovare il sostituto, che con ogni probabilità sarà Jonathan Rowe del Marsiglia, esterno classe 2003 che sotto la guida di De Zerbi si è forgiato trovando anche una discreta continuità, totalizzando nella passata stagione 30 presenze, 3 gol e 4 assist.

Tutto fatto per l’esterno: arriva per appena 12 milioni di euro

Presto Ademola Lookman potrebbe lasciare Zingonia per trasferirsi un po’ più a sud, alla Pinentina, diventando così un nuovo giocatore dell’Inter. Oramai ci siamo, le parti sono in costante contatto per trovare una soluzione alla distanza che esiste tra domanda e offerta, ma la sensazione è che alla fine si incontreranno a metà strada, anche perché l’Atalanta sarebbe già andata avanti.

Stando ai colleghi della Gazzetta dello Sport, infatti, per sostituire Lookman la Dea avrebbe messo gli occhi su Jonathan Rowe del Marsiglia, esterno anglo-giamaicano, ex Norwich, la cui valutazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 12 milioni di euro stando a dati Transfermarkt. Questo permetterebbe alla società dei Percassi di avere un’importante somma di denaro da poter poi reinvestire anche in altri reparti nel momento in cui l’Inter dovessero davvero spingersi ai 50 milioni, motivo per il quale tra i diversi profili valutati quello di Rowe convince più di tanti altri.