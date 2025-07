Rodrygo lascia il Real Madrid: è pronto a firmare in Serie A

Oramai non c’è più niente da fare: le strade di Rodrygo e del Real Madrid si separeranno nel corso di questo calciomercato.

Xabi Alonso non ritiene il brasiliano elemento fondamentale del suo corso in Spagna, e le continue esclusioni nel corso dell’ultimo Mondiale per Club sono state la conferma più lampante. Di alternare tribuna e panchina l’ex Santos non ne ha alcuna intenzione, motivo per il quale starebbe valutando insieme al Real Madrid e ai suoi agenti la soluzione migliore per il proseguo della sua carriera, soprattutto in vista dei prossimi Mondiali.

E a sorpresa l’Italia e la Serie A potrebbero fare al caso suo, anche perché sulle tracce di Rodrygo ci sarebbe una squadra che permetterebbe al brasiliano di continuare a giocare ad alti livelli.

Rodrygo in Serie A: è tutto vero!

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Rodrygo, destinato a concludere la sua esperienza al Real Madrid nel corso di questo calciomercato per via di un rapporto mai sbocciato con Xabi Alonso. Il presidente Florentino Perez, che tanto stravedeva per il brasiliano, ha cercato in tutti i modi di far cambiare idea al suo allenatore, ma oramai tra le parti si è creata una crepa insanabile.

A fronte di questo Rodrygo si starebbe cominciando a guardare intorno in vista della prossima stagione, anche perché nell’estate 2026 è in programma un Mondiale al quale vuole assolutamente partecipare con la maglia del Brasile. A fronte di questo il classe 2001 starebbe valutando diverse soluzioni in Europa, con quella italiana che avrebbe clamorosamente preso quota nel corso delle ultime ore.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Chiamarsi Bomber, con la volontà di trovarsi una nuova sistemazione in un top club europeo, per Rodrygo si è parlato anche di un incredibile interesse del Napoli, alla ricerca della ciliegina da mettere sulla torta per completare un calciomercato fino a questo momento stellare.

Rodrygo sta firmando per una big di Serie A

Oramai tutto è possibile, soprattutto quando si ha a che fare con Aurelio De Laurentiis. Stando alle ultime notizie, infatti, l’ultima trovata del presidente del Napoli si chiama Rodrygo, in rottura oramai definitiva con il Real Madrid.

Il nome del brasiliano sarebbe in orbita campioni d’Italia da qualche giorno, ma quante possibilità ci sono che questo affare vada in porto? Per il momento poche, soprattutto per questioni economiche: il Real Madrid valuta Rodrygo almeno 90 milioni di euro, mentre il giocatore guadagna la bellezza di 13 milioni di euro a stagione ai Blancos, cifra al momento insostenibile per il Napoli. Allo stesso tempo, però, non è da escludere nulla a priori, anche perché gli ottimi rapporti fra i club potrebbero aprire a formule e soluzioni nuove, anche perché di trattenere un calciatore scontento in rosa Florentino Perez non ne avrebbe alcuna intenzione, motivo per il quale il numero uno del Real Madrid potrebbe addirittura arrivare anche a svenderlo. Staremo a vedere.