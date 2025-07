Calciomercato: è fatta per l’attaccante, torna in Serie A

Arriva la conferma sulla trattativa che sta per portare in Serie A l’attaccante, che è pronto a vestire la maglia di un club italiano: ecco quale.

E’ il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio a fare il punto della situazione in merito all’ingaggio del calciatore, che è reduce dall’esperienza in Francia che non è andata secondo le aspettative.

Per questa ragione, la squadra di Serie A ha deciso di fare l’investimento e portare a casa il ragazzo che può essere decisivo nel campionato italiano visto che ha tutta l’esperienza per poter tornare a fare la differenza.

Siamo nel pieno delle trattative di mercato con i club che stanno portando avanti i vari contatti per chiudere al più presto gli affari di questa sessione estiva 2025.

Nelle ultime ore è arrivata la notizia riguardo il ritorno dell’attaccante, che ha un’esperienza importante nel campionato italiano. A scommettere su di lui un’altra neo promossa che ha deciso di fare un grande investimento per concludere il colpo.

Calciomercato: nuovo colpo in attacco, ecco le ultime

E’ importante avere un buon attaccante per poter affrontare nella maniera più sicura il campionato di Serie A.

Ecco perché la società neo promossa sta sfogliando la margherita per avere a disposizione un reparto offensivo di tutto rispetto, capace di poter fare la differenza in Italia.

Dopo le voci su Simeone, che però sembra diretto verso Torino, adesso i dirigenti hanno deciso di accelerare per un altro attaccante di peso che è reduce da 7 gol in 24 partite con il Lens, in Francia.

Tornato alla Fiorentina dopo l’esperienza in Ligue 1, Nzola è pronto a partire di nuovo: c’è il Pisa che lo vuole.

Nzola Pisa: è tutto fatto

Ecco le ultime novità relative al futuro dell’attaccante ex Spezia, attualmente sotto contratto con la Fiorentina. Tornato in viola dopo il prestito al Lens, il calciatore è pronto a fare le valigie per andare in un’altra società.

Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sono stati dei passi in avanti riguardo l’affare che porterà al Pisa Nzola che può trasferirsi in nerazzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni di euro.

La svolta è arrivata in queste ore dopo aver appreso che per Simeone ci sono tante difficoltà. L’attaccante del Napoli, obiettivo numero uno del club toscano, sembra diretto verso Torino ed è per questo motivo che la società ha deciso di fare all in per portare a Pisa Nzola.