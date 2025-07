Cuadrado sarà ancora nerazzurro: colpo a sorpresa, è fatta

Nel pomeriggio di oggi la dirigenza nerazzurra ha trovato l’accordo per il ritorno in Serie A di Juan Cuadrado.

Il colombiano ha subito accolto positivamente questa possibilità, volendosi mettere nuovamente in gioco dopo le difficoltà delle ultime stagioni. Ovviamente puntare su un giocatore come lui ha i suoi pro e i suoi contro, anche perché l’ex Juventus è prossimo alle 38n primavere, ma per ingaggiarlo significa che area tecnica e dirigenziale si sono convinti che possa ancora fare la differenza in un campionato comunque competitivo come la Serie A.

È fatta per il ritorno di Cuadrado: sta firmando

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Juan Cuadrado, svincolato dopo l’ultima deludente esperienza con la maglia dell’Atalanta. Dopo la Dea e l’Inter, comunque, il futuro dell’estero colombiano sarà ancora in nerazzurro, visto che proprio nelle scorse ore le parti sarebbero arrivate a un accordo definitivo.

Decisiva la volontà del giocatore, che in prima persona avrebbe spinto affinché questo scenario si concretizzasse, nonostante avesse comunque sul piatto diverse offerte importanti, alcune delle quali anche dal suo paese. Ma oramai l’Italia è la seconda casa di Cuadrado, ed è per questo che l’esterno non ha esitato neanche per un secondo ad accettare questa soluzione.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Gianluca Di Marzio sui propri canali social, è fatto per il ritorno in Serie A del colombiano, che nei prossimi giorni firmerà da nuovo giocatore del Pisa. Rinforzo d’esperienza e qualità per Alberto Gilardino, che potrà dunque contare sull’ex Juventus nel campionato che sta per cominciare per puntare ad una salvezza che per i toscani, neo promossi, potrebbe essere un grande risultato.

I dettagli dell’accordo con Cuadrado

Juan Cuadrado è ufficiosamente un nuovo giocatore del Pisa di Alberto Gilardino. Nel pomeriggio di oggi le parti hanno definito i dettagli di un accordo che fa ben sperare tutta la piazza pisana per la prossima stagione. Adesso è cominciato il conto alla rovescia per l’arrivo in città del colombiano, che prima di firmare il suo contratto con i nerazzurri si sottoporrà al consueto iter di visite mediche ed idoneità sportiva.

Svelata al notizia Gianluca Di Marzio ha anche parlato dei dettagli di quest’operazione. Juan Cuadrado firmerà con il Pisa un contratto annuale, senza opzione di rinnovo per l’anno successivo, anche perché molto dipenderà ovviamente dal futuro sportivo del club nerazzurro, perché in caso di retrocessione è difficile credere che il colombiano possa restare all’ombra della Torre, anche se nulla è scontato.