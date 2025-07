Nuovo attaccante Milan: arriva da Psg

Prosegue la ricerca del Milan che sta sondando il mercato europeo per prendere un nuovo attaccante. Secondo le ultime indiscrezioni, pare che da Parigi potrebbe arrivare il vice Gimenez: ecco tutti i dettagli.

Con la conferma del messicano, che è destinato a proseguire a sua esperienza in rossonero, il Milan sta cercando un profilo diverso di giocatore che possa completare il reparto offensivo.

Nei giorni scorsi sono usciti fuori numerosi nomi di calciatori accostati al club che, però, al momento non ha approfondito i dialoghi con nessun calciatore in questione.

L’unica priorità resta e rimane Dusan Vlahovic, che è l’obiettivo numero uno di Allegri che ha fatto solo il suo nome a Tare.

Ovviamente, prenderlo dalla Juventus non sarà facile, come confermato anche da Comolli servirà l’offerta giusta per lasciarlo partire. Offerta che, al momento, alla Juventus non è mai arrivata.

Calciomercato Milan: chi arriva in attacco?

E’ la redazione di Sportmediaset a lanciare l’ultima suggestione di mercato per il Milan, che è impeganto su più fronti per quanto riguarda l’arrivo del nuovo attaccante.

L’obiettivo è completare la rosa prima dell’inzio del campionato anche se è assai difficile completare alcune caselle. E’ probabile che a fine mercato possa arrivare qualcosa di buono.

Intanto, secondo le ultime notizie di mercato, la dirigenza ha avanzato dei colloqui con il potete agente Jorge Mendes che sta lavorando a fari spenti per portare in rossonero un big.

Goncalo Ramos Milan: nuovi aggiornamenti

Prosegue la telenovela Jashari in casa Milan con Tare che non ha fretta di chiudere la pratica. Il dirigente, intanto, ha avuto dei colloqui con Jorge Mendes che ha proposto di portare al Milan Goncalo Ramos del Psg.

L’attaccante portoghese, infatti, è in uscita dal club francese che ha deciso di metterlo alla porta. L’opzione italiana può essere quella giusta per Goncalo Ramos, pagato dal Psg 65 milioni di euro nel 2023.

Ovviamente la valutazione è calata con la possibilità anche di strappare un prestito secco che possa favorire il calciatore, che è in cerca di rilancio visto che in Francia è chiuso da una folta concorrenza. Bisognerà attendere l’evolversi della situazione anche perchè come prima scelta per il reparto offensivo dei rossoneri c’è sempre Dusan Vlahovic, che è il preferito numero uno di Max Allegri che spera di accogliere al più presto un altro bomber.