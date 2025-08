Calciomercato, Amrabat atterra in Italia: firma subito con una big

Il calciomercato dei top club italiani è arrivato al momento cruciali: ora è tempo di chiudere nuovi acquisti e spunta il nome di Amrabat.

Il centrocampista marocchino è da tempo uno dei nomi che vive nelle idee di mercato dei club italiani che sono alla ricerca di centrocampisti di quantità e qualità e ora torna, con forza, nella lista dei possibili ritorni inaspettati in Serie A.

Amrabat è ora un calciatore del Fenerbahçe a tutti gli effetti ma il ritorno in Serie A non è assolutamente da escludere: ci pensa una big che sta cercando muscoli e corsa per il centrocampo.

Calciomercato, torna Amrabat in Serie A: le ultime

Il calciomercato dei club italiani è al centro di grandi cambiamenti e novità che possono cambiare e stravolgere totalmente il campionato italiano. Ora la situazione entra nel momento clou dove non sono ammessi errori di valutazione e dove la velocità deve farla fa padrona.

Il futuro di molti club è in fase di attenta osservazione da parte dei dirigenti che non intendono lasciare nulla al caso: ora è tornato anche il nome di Amrabat per il centrocampo.

Secondo le ultime notizie di mercato, Sofyan Amrabat può tornare in Serie A dalla porta principale: il marocchino è pronto ad accettare.

Amrabat nome nuovo per la Juventus

Sofyan Amrabat torna ciclicamente nelle idee di mercato dei top club italiani che sono alla ricerca di centrocampisti esperti e di ottima qualità. Negli ultimi anni ha girato molto tra grandi club d’Europa e ora è uno dei punti fermi di José Mourinho al Fenerbahçe, anche se la sua situazione è da tenere sotto controllo.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il nome nuovo per il centrocampo della Juventus è quello di Sofyan Amrabat. Igor Tudor cerca muscoli e corsa per il reparto nevralgico, ha bisogno di calciatori esperti e il marocchino potrebbe essere il profilo giusto per completare la mediana.

Amrabat è da sempre un obiettivo dei top club italiani e ora la Juventus vuole affondare il colpo definitivamente, anche per evitare di spendere cifre enormi per colpi che possono poi risultare non utilissimi alla causa.

Amrabat alla Juventus: le cifre dell’affare

Amrabat è un nome concreto per la Juventus. Il futuro dei bianconeri è in fase di ricostruzione e ora il marocchino inizia a essere più di un’idea per Comolli.

Il classe ’96 ha il contratto in scadenza nel 2028 e il Fenerbahçe potrebbe cederlo per 20 milioni di euro, cifre che la Juventus non intende raggiungere: la trattativa è entrata nel vivo.