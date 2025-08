Niente Milan: Vlahovic in un’altra big italiana, la firma

Contro ogni pronostico Dusan Vlahovic potrebbe firmare un clamoroso prolungamento di contratto con la Juventus.

Fino a qualche giorno fa questo scenario non era assolutamente in programma, ma Vecchia Signora e calciatore si sono resi conto che non c’era, e c’è tutt’ora, altra soluzione per riuscire a risolvere una volta e per tutte questo “problema” da 12 milioni di euro a stagione. C’è da dire che dietro questa firma c’è ovviamente una motivazione legata al calciomercato, perché stando alle ultime notizie solo rinnovando le strade di Vlahovic e della Juventus potrebbero separarsi una volta e per tutte, sbloccando di conseguenza un’incredibile operazione di scambio.

Vlahovic rinnova con la Juventus per andare via

Clamorose novità arrivano in merito al futuro di Dusan Vlahovic, scaricato una volta e per tutte dalla Juventus dopo tre stagioni e mezzo tutt’altro che esaltanti. Eppure, nonostante questo, il vincolo che lega l’attaccante serbo alla Vecchia Signora potrebbe addirittura allungarsi.

Stando alle ultime notizie, infatti, il classe 2000 starebbe seriamente valutando la possibilità di rinnovare il suo contratto con i bianconeri, anche perché questo sembrerebbe davvero l’unica soluzione per riuscire ad andare via in questo calciomercato. Il nome di Dusan Vlahovic è infatti finito al centro di un succulento scambio di mercato che però non può andare in porto proprio per via del suo contratto in scadenza nel giugno 2026.

A fronte di questo l’attaccante serbo potrebbe presto rinnovare con la Juventus, anche alle stesse cifre, in quanto staremmo parlando di una firma simbolica che sbloccherebbe una volta e per tutte il suo passaggio al Milan, con Malick Thiaw che di conseguenza compirebbe il percorso inverso, visto che la Vecchia Signora lo vorrebbe inserire in questi discorsi come contropartita tecnica.

Scambio per Vlahovic: si chiude grazie al suo rinnovo

Avendo il contratto in scadenza nel giugno 2026, Dusan Vlahovic non potrebbe andare via dalla Juventus in uno scambio con il Milan a meno che non rinnovi il suo contratto. Arrivati a questo punto quello del prolungamento è uno scenario da non escludere a priori, ma scrivono i colleghi di MilanNews.it che i discorsi relativi al futuro del serbo e di Malick Thiaw sono disgiunti, soprattutto per una questione di bilancio.

A fronte di questo la pista rinnovo diventa piuttosto complicata da percorrere, anche perché è difficile pensare che si possa trovare una quadra sulle valutazioni dei due giocatori, che sono tutte fuorché simili, visto che il club rossonero per il tedesco vuole almeno 35 milioni di euro, ovvero 15 in più rispetto a quelli che chiede la Juventus per Vlahovic. Insomma, c’è ancora da discutere e trattare, ma la sensazione è che alla fine una soluzione che possa accontentare tutti la si troverà.