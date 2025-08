Hanno scelto Vlahovic, il suo agente è in città: firme entro 72 ore

Dusan Vlahovic non è più nelle idee della Juventus che ora cerca compratori: è la prima scelta di un’altra big.

L’attaccante serbo è fuori da qualsiasi progetto dei bianconeri e non ci sarà più spazio per lui nella prossima stagione. Con Tudor non ha mai trovato spazio e ora con l’arrivo di David gli si sono chiuse totalmente le porte. Terminato il Mondiale per Club si sta provando a fare il meglio possibile per prendersi la scena a livello europeo ma anche per fare in modo che la situazione possa diventare più serena possibile anche per la squadra e per lo spogliatoio.

Vlahovic andrà via e ora c’è un club che sta spingendo sull’acceleratore per fare in modo di chiudere velocemente l’affare e portare il nuovo 9 a disposizione del mister.

Calciomercato, Vlahovic lascia la Juventus: le ultime

La Juventus ha deciso di cedere Dusan Vlahovic. L’attaccante ex Fiorentina non rientra nei piani di Igor Tudor né in quelli economici del club visto che ha un contratto da 12 milioni di euro a stagione fino al 2026 e quindi anche per i bilanci costa molto.

Riuscire a trovare una soluzione per il futuro di Vlahovic sta diventando difficile ma ora la situazione si può ammorbidire, con le società che cercano nuovi centravanti che stanno iniziando a muovere passi importanti per portare il serbo tra le proprie fila.

Secondo le ultime notizie di mercato, si sta sbloccando il futuro di Dusan Vlahovic: ora c’è un contatto diretto con il suo agente.

Via Vlahovic, l’annuncio di Pedullà sul nuovo incontro

Il futuro di Vlahovic si sta decidendo in queste ore. La Juve ha deciso di cederlo e di punare si altri nomi molto importanti come Kolo Muani e David.

Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, ora il Milan sta pensando di spingere forte sull’acceleratore per regalare ad Allegri un attaccante che conosce benissimo e che può fare bene in rossonero, con un progetto che punti forte su di lui.

“C’è stato un dialogo tra gli agenti di Vlahovic e la dirigenza del Milan“, ha detto Pedullà a Sportitalia. “Il centravanti serbo ha detto di voler aspettare il Milan, di voler dare la precedenza al Milan: aveva già avuto dei contatti diretti con Allegri“.

Vlahoivic-Milan: le cifre dell’affare

Quanto costerebbe Vlahovic per il Milan? Lo ha annunciato Alfredo Pedullà in diretta su Sportitalia parlando del possibile addio del serbo ai bianconeri.

“Vlahovic vuole seguire la strada rossonera sin da quando ha parlato con Allegri. Oggi mi sento di dire: o resta alla Juve o va al Milan. Sul costo del cartellino ci si potrà trovare a metà strada tra 10 e 20 aggiungendo dei bonus”.