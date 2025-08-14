Milan, mercato quasi completo: la ciliegina sulla torta sarà spettacolare

Un’estate iniziata piano e poi esplosa di colpi, tra cessioni mirate e arrivi mirati. La squadra prende forma, cresce e si avvicina al traguardo

Il mercato del Milan è partito piano, quasi in sordina. Due colpi in apertura – Samuele Ricci, per dare ossigeno al centrocampo, e Luka Modric, che porta esperienza e qualità pura – avevano illuso i tifosi che sarebbe stata un’estate frenetica.

Invece, dopo quelle prime mosse, è calato il silenzio. Nessun terzino, trattative bloccate, la sensazione di un’estate vissuta col freno a mano tirato.

La svolta è arrivata quando Igli Tare ha iniziato a muoversi in uscita. Cessioni mirate, a buon prezzo, senza svendere, che hanno permesso di incassare e rimettere benzina nel motore del mercato.

Così sono arrivati i rinforzi più urgenti, a partire dalla difesa: Pervis Estupinan per alzare subito il livello sulla fascia. Poi la partenza di Thiaw verso il Newcastle, e il blitz per De Winter, profilo giovane ma già con esperienza internazionale. Non è finita: si ragiona anche su un ulteriore centrale, e Caleb Okoli è il nome più concreto.

Come giocherà il Milan di Allegri? Leao l’uomo chiave

Il rebus del terzino destro è stato finalmente risolto con l’arrivo di Athekame, operazione chiusa dopo settimane di contatti. Ma il vero colpo da prima pagina resta Ardon Jashari, strappato al Club Bruges dopo un lungo corteggiamento: 35 milioni di euro per un centrocampista completo, capace di fare entrambe le fasi e di dare respiro ai compagni in costruzione.

Con questi innesti, la squadra di Allegri ha iniziato a prendere una forma precisa. Restano pochi tasselli, ma il più importante è quello del centravanti. Santiago Gimenez, rientrato dalle vacanze, si è presentato subito con un gol, confermando di poter essere utile. Ma Allegri cerca un attaccante diverso: un nove capace di dialogare con Leao e Pulisic, di muoversi tra le linee e di aprire spazi.

Il sogno Vlahovic non è tramontato, ma il nome in cima alla lista oggi è Rasmus Hojlund. L’attaccante danese è in uscita dal Manchester United e sta valutando seriamente la proposta rossonera. L’eventuale arrivo di Hojlund chiuderebbe di fatto il mercato, lasciando spazio soltanto a operazioni di contorno e alla gestione delle seconde linee.

A quel punto, Allegri avrebbe una rosa pronta per giocarsela in campionato e in Coppa Italia, gli unici obiettivi stagionali. Due moduli all’occorrenza (4-3-3 e 3-5-2) e un tasso tecnico notevolmente alzato in ogni reparto. Un Milan rinnovato, costruito con pazienza e senza colpi di testa, ma con la convinzione di poter restare lì davanti fino all’ultima giornata.