Mondiali: Pochettino Ammette la Sconfitta – ‘Non è Stata la Nostra Giornata, Complimenti al Belgio’

Una sconfitta che punge e mette a nudo le cose vere: nelle notti dei Mondiali non bastano le intenzioni, servono lucidità e coraggio. Pochettino lo ha capito in fretta. E, invece di cercare alibi, ha scelto la via più dura: ammettere tutto e dare merito al Belgio.

“Non ci siamo espressi come nelle altre partite.” È la frase che resta, semplice e netta. Mauricio Pochettino non nasconde nulla. “Non è stata la nostra giornata, complimenti al Belgio.” In poche parole c’è il cuore della sconfitta: una squadra che perde il filo, un avversario che lo afferra e lo tira dalla sua parte.

Certe partite fanno rumore senza alzare la voce. Qui il tono lo ha dettato il Belgio. Ha gestito i momenti, ha spezzato il ritmo, ha trovato profondità quando serviva. Il resto lo hanno fatto i dettagli: un duello vinto, un rimpallo cercato, una scelta lucida nei trenta metri finali. Non serve inventare un copione epico quando bastano tre mosse giuste.

Cosa ha detto Pochettino, davvero

Nel dopogara il tecnico è parso asciutto, ma presente. Ha parlato di identità di gioco smarrita. Di errori tecnici in uscita. Di un piano gara che non ha preso il volo. “Quando forzi e non trovi linee, ti scopri. E il Belgio lì è letale.” Lo sappiamo: i Diavoli Rossi vivono di transizioni pulite e di scelte corte. Lo hanno mostrato in più tornei. Dal 2018 al 2022 sono rimasti per lunghi tratti al primo posto del ranking FIFA. Nel Mondiale 2018 hanno eliminato il Brasile con cinismo e tempi perfetti. Non è folklore: è un modo di stare in campo.

Nel nostro caso, i numeri ufficiali di questa partita non sono ancora disponibili. Nessun possesso palla verificato, nessun dato su tiri o occasioni create. Ma il linguaggio del campo, quello sì, è stato chiaro: quando alzi il pressing e non recuperi alto, finisci a rincorrere all’indietro. E se rincorri, la testa pesa il doppio.

Cosa ha funzionato per il Belgio

Pochettino ha riconosciuto la superiorità nelle seconde palle. Il Belgio ha occupato bene le corsie. Ha consolidato l’ampiezza. Ha spostato il gioco con due passaggi verticali, non cinque. Piccole cose, grandi effetti. In gare così, la differenza passa anche per un calcio piazzato, per un taglio alle spalle, per un cross tagliato tra portiere e difensori. I belgi hanno fiutato quei varchi e ci sono entrati con decisione.

Da bordo campo si è visto anche altro: un spogliatoio che non si nasconde. Giocatori che si sono parlati a fine gara, testa bassa ma sguardo pulito. Sono segnali. L’ammissione pubblica dell’allenatore ha un peso. Toglie alibi e apre una strada. La prossima volta conterà come si userà quella verità: più ordine nel primo controllo, un pressing meno emotivo, scelte più semplici quando la palla scotta.

C’è un fotogramma che resta: al fischio finale Pochettino va verso la panchina belga, stringe mani, dice “bravi”. È un gesto piccolo, ma racconta il resto. Si può perdere e costruire. Nei Mondiali, dove ogni sera ti scruta il mondo, riconoscere il valore dell’altro è già un passo avanti. La domanda allora è una sola: quanto in fretta si trasforma una ferita in memoria utile? La risposta spesso nasce nel silenzio del giorno dopo, quando il campo è vuoto e la palla non chiede più scuse a nessuno.