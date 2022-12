Juventus, nuova avventura per l’attaccante: c’è l’annuncio ufficiale

Tutto pronto per una nuova avventura. L’attaccante della Juventus ha deciso ha comunicato la sua scelta a tutti.

Addio nazionali, è tornato il momento dei club. A dare il bentornato al calendario classico per primo è stato il campionato inglese. Premier League in scena per il boxing day. Davanti a certe tradizioni, non c’è Coppa del Mondo che regga. Il primo match di giornata, che ha tenuto gli amanti del calcio incollati allo schermo, tra una fetta di panettone e una di torrone, è stato quello tra Brentford e Tottenham.

Partita rocambolesca che ha visto i padroni di casa mantenere il vantaggio di 2-0, maturato entro l’ora di gioco, fino 65°. Minuto in cui ad andare in goal è stato Harry Kane. Il centravanti degli Spurs si è confermato così il miglior marcatore di sempre nel boxing day. Una bella soddisfazione per la punta a disposizione di mister Antonio Conte.

Poi, circa cinque minuti dopo, è arrivato il pari del definitivo 2-2. A segnarlo, Pierre-Emile Hojbjerg. Punto tutto sommato amaro per il tecnico salentino che avrebbe sperato in qualcosa di più. Ora il Manchester United, che ha due partite in meno, può scavalcare i rivali per un posto in Champions League.

Novità importanti per l’attaccante della Juventus

Se in Inghilterra si è tornati in campo ancora un po’ appesantiti dai Mondiali qatarioti, per rivedere la Serie A all’opera bisognerà aspettare ancora più di una settimana. Tra nove giorni esatti ricomincerà il massimo campionato italiano. Gennaio, quindi, sarà un mese fondamentale per le italiane che dovranno dimostrare di non aver accusato la lunghissima pausa.

Tra le società che maggiormente rischiano di perdere il passo, c’è la Juventus. La Vecchia Signora prima dello stop era riuscita a trovare un ruolino di marcia impressionante: 6 vittorie nelle ultime 6 sfide e nessun goal incassato. Una specie di periodo d’oro per Massimo Allegri e i suoi uomini che però ora rischia di essere interrotto da quello può rivelarsi un vero e proprio terremoto per l’ambiente juventino.

Il caso plusvalenze sta tenendo tutto con il fiato sospeso. Gennaio sarà un mese fondamentale anche sotto questo punto di vista. Molte cose stanno cambiando all’interno del club juventino, a partire dai piani alti dove il 18 del prossimo mese si insedierà il nuovo consiglio d’amministrazione che vedrà Gianluca Ferrero diventare il nuovo numero uno della società più titolata d’Italia.

Il comunicato ufficiale

Ma non è tutto, perché qualcosa sta cambiando anche per quanto riguarda i giocatori. Specialmente in attacco. Ad oggi l’unico semi-inamovibile, davanti ad un’offerta concreta chiunque potrebbe partire, rimane Dusan Vlahovic. Pagato circa un anno fa 70 milioni di euro, l’ex Fiorentina non è riuscito a ripetere quanto fatto con la viola.

Per fortuna della Juve di Allegri, però a mandare avanti la squadra ci hanno pensato due compagni di reparto del serbo. Arkadiusz Milik e Moise Kean hanno dato buona prova di sé in questa prima parte di stagione e il tecnico si augura di poter ancora fare affidamento su di loro.

Nel frattempo il classe 2000 ex Everton e PSG ha annunciato di aver cambiato procuratore. Kean non farà più parte della scuderia di Raiola: addio a Rafaela Pimenta, il suo nuovo agente ora è Alessandro Lucci della World Soccer Agency. Società che ha dato il benvenuto al bianconero con un comunicato ufficiale: “Diamo il nostro migliore benvenuto nella famiglia della World Soccer Agency a Moise Kean, attaccante classe 2000 della Nazionale Italiana e della Juventus”.