Grave infortunio: un difensore torna a settembre

Sono settimane intense per i migliori club d’Europa impegnati su più fronti: grave infortunio per il top, stagione finita

Proprio nei minuti finali del match europeo: sarà un’assenza importantissima per le prossime sfide. Una grave perdita per il reparto difensivo in occasioni dei prossimi impegni tra campionato ed Europa League.

Non finiscono le brutte notizie nel mondo del calcio. Il difensore centrale argentino del Manchester United, Lisandro Martinez, ha rimediato la frattura del metatarso del piede nei minuti finali della gara di Europa League contro il Siviglia. Il difensore sudamericano, che si è laureato campione del Mondo in Qatar con l’Albiceleste, dovrà dire addio alla stagione anzitempo. Tornerà soltanto a settembre dopo aver collezionato 45 presenze e una rete quest’anno.

Lisandro Martinez, la nota ufficiale del Manchester United

La conferma ufficiale è arrivata da una nota ufficiale del Manchester United che ha rivelato che sarà ‘escluso per il resto della stagione dopo essersi fratturato l’osso metatarsale del piede”. Dal comunicato si può continuare a leggere che ‘il difensore argentino potrebbe comunque recuperare completamente in tempo per essere pronto per l’inizio della prossima stagione”.

Buone notizie per la Juventus, che potrebbe proprio accedere in semifinale affrontando i Red Devils. I due top club d’Europa sono inserite nello stesso accoppiamento di un possibile passaggio del turno. Stagione finita per Lisandro Martinez, che non vede l’ora di recuperare al meglio per tornare a dare il suo contributo. Centrale aggressivo e bravo nell’impostazione dalle retrovie, con l’arrivo di ten Hag le cose sono migliorate diventando un titolarissimo del Manchester United.

Nelle ultime ore ha alzato bandiera bianca anche l’esperto centrale, Raphael Varane, che si è infortunato anche lui durante la sfida di Europa League contro il Siviglia. Anche il difensore francese non ci sarà nella gara di ritorno: due assenze importanti per centrare un’altra gloriosa semifinale europea dopo il pari nell’andata.