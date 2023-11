Dimissioni dopo la sconfitta: un grande ritorno, ecco il nuovo allenatore

La sconfitta molto pesante nell’ultima partita ha portato alle dimissioni dell’allenatore: ora al suo posto firma un grande ex.

Il calcio mondiale è arrivato nel momento più importante della stagione, quello in cui gli obiettivi iniziano a diventare realtà o ad essere considerati troppo alti rispetto alle reali condizioni della rosa. Con il calciomercato si è fatto un lavoro importante per andare a fissare una meta per la fine dell’anno ma non tutti gli allenatori stanno riuscendo nell’intento.

Il futuro dei club si decide proprio in queste settimane e intanto c’è stato uno scossone che ha fatto tremare l’intera tifoseria e tutto l’ambiente.

Dimissioni immediate: ha deciso per l’addio, dolore troppo forte

Spesso si parla di esoneri, di ultime chance, di litigi interni che portano all’addio degli allentori che poi non sono mai d’accordo con la società perché pensavano che avrebbero potuto dare molto di più alla squadra. In questo periodo, però, la situazione si è praticamente capovolta e sono gli allenatori a decidere se e quando andare via.

Gli obiettivi impossibili da raggiungere diventano sinonimo di fallimento personale per alcuni allenatori che, dunque, decidono di dire addio.

Dopo la pesantissima sconfitta subita in coppa, l’allenatore ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni per il “forte dolore” provocato a se stesso e a tutti i tifosi.

Boca Juniors, Almiron non ha retto: dimissioni immediate

Il Boca Juniors ha perso la finale di Copa Libertadores e Jorge Almiron ha deciso di rassegnare le dimissioni immediate da allenatore degli Xeneizes. Aver perso una partita tanto importante è stato segno di vero e proprio fallimento per l’allenatore che ha deciso di non continuare per far sì che il club argentino possa ricominciare subito da capo.

La situazione in casa Boca Juniors è stata molto sentita dopo il ko in finale e ora per la società sarà tempo di scegliere il sostituto adatto. Sarà importante affidare la squadra a un allenatore con molta personalità perché andrà ripreso subito il cammino positivo.

Secondo quanto riferisce Tyc Sports, dopo le dimissioni di Almiron il Boca Juniors ripartirà nell’immediato dall’allenatore Mariano Herrón ma solo per un brevissimo periodo.

Fernando Gago allenatore del Boca Juniors: i dettagli

Il Boca Juniors intende ripartire da Fernando Gago. Le ultime notizie che arrivano dall’Argentina parlano di un principio di accordo tra il vicepresidente Roman Riquelme e l’ex calciatore argentino, nonché grande amico di Riquelme.

Gago conosce molto bene l’ambiente Boca Juinors, avendo speso la maggior parte della sua carriera con gli Xeneizes e ora può tornare alla Bombonera come l’uomo che può curare le ferite del club e dei tifosi per riportare immediatamente entusiasmo.