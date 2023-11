Inter, 60 milioni cash: Zhang esulta per il mercato

L’Inter di Simone Inzaghi sta portando avanti una stagione di altissimo livello che può far scrivere nuove pagine di storia: arrivano 60 milioni.

I nerazzurri hanno iniziato la stagione con il proposito di vincere il campionato di Serie A, per apporre la seconda stella sullo stemma, e di andare il più avanti possibile anche in Champions League. La passata stagione ha permesso a Inzaghi e a tutto lo spogliatoio di vivere da vicinissimo un sogno che, poi, non si è realizzato ma che ha dato grandissima consapevolezza.

La squadra sta gestendo molto bene la pressione di questo primo periodo e ha già messo in chiaro quali sono i reali obiettivi da voler raggiungere.

Inter, primo obiettivo raggiunto: sorrisi in Champions League

L’Inter ha superato i gironi di Champions League ed è passata agli ottavi di finale. Il girone con Real Sociedad, Salisburgo e Benfica è stato risolto con due giornate di anticipo e ora bisognerà decidere chi tra nerazzurri e club spagnolo passerà da prima squadra nel girone.

Il passaggio del turno è il primo obiettivo raggiunto di questa stagione, ed è stato superato anche abbastanza agilmente. La squadra di Simone Inzaghi ha obiettivi ancora molto importanti e può ambire a grandi traguardi.

I nerazzurri possono sorridere e continuare il periodo positivo ancora per molto tempo.

Inter, 60 milioni dalla Champions League: i dettagli

Il passaggio del turno dell’Inter in Champions League è stato fondamentale anche e soprattutto per le casse societarie. Da inizio stagione si sta provando a rimettere in ordine il bilancio e ora arriverà una pioggia di milioni per il club nerazzurro.

Secondo quanto riferisce Calcio&Finanza, infatti, all’Inter arriveranno molto presto oltre 60 milioni di euro. Il solo passaggio del turno agli ottavi di finale fa schizzare alle stelle i ricavi del club che possono solo aumentare andando avanti.

Le cifre dei ricavi durante questa Champions League sono le seguenti:

Bonus partecipazione: 15,64 milioni di euro;

Ranking storico: 20,5 milioni;

Market pool 1: 3,4 milioni;

Bonus risultati: 9,33 milioni;

Market pool 2: 2,9 milioni;

Bonus ottavi: 9,6 milioni;

TOTALE: 61,37 milioni.

Sorride Zhang: il calciomercato di gennaio può portare sorprese

L’Inter ha superato il girone di Champions League in maniera molto agevole e riceverà dalla UEFA oltre 60 milioni di euro (che possono ancora aumentare in base alle prossime partite).

Il passaggio agli ottavi è anche una manna dal cielo per il calciomercato di gennaio perché potrebbe portare qualche sorpresa inaspettata.

L’Inter ha certamente bisogno ancora di qualche rinforzo in ogni zona del campo e questa pioggia di milioni che arriverà nelle casse di Zhang potrà essere molto utile.

Sorride il presidente nerazzurro che può guardare al futuro con maggior serenità e può promettere a Simone Inzaghi qualche nome importante.