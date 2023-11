Serie A, faccia a faccia con i tifosi: l’allenatore rischia grosso

In Serie A ci sono i primi grandi problemi che stanno venendo a galla: duro faccia a faccia con la tifoseria, ora l’allenatore rischia l’esonero.

Il campionato è arrivato al momento clou, con tante difficoltà che stanno venendo a galla e molti problemi che non sembrano facilmente risolvibili. Da inizio stagione si sta facendo sempre più complesso riuscire a trovare i risultati giusti e uscire dal momento di crisi, anche se nell’ultimo periodo è arrivato qualche risultato convincente.

Il futuro di alcuni club di Serie A sembra ancora molto complesso e in alto mare. La dirigenza sta iniziando a valutare con cura la posizione dell’allenatore perché va capito in che modo aiutare la squadra.

Serie A, scontro totale con l’allenatore: le ultime

I club di Serie A sono partit con obiettivi più o meno importanti all’inizio di questa stagione. La società sta valutando con cura come operare al meglio per riuscire a raggiungerli e per riuscire a continuare il percorso di crescita. Gli step in avanti sembrano già stati fatti ma la dirigenza voleva farne qualcuno in più anche in questa stagione.

Gli obiettivi, ora, sembrano molto complicati da raggiungere visto che le squadre avanti in classifica sembrano correre molto veloce.

Secondo le ultime notizie, la posizione dell’allenatore sta cambiando giorno dopo giorno e il rischio esonero è sempre molto vivo.

Esonero Juric, faccia a faccia con i tifosi dopo il gestaccio

Il Torino di Ivan Juric sta vivendo un inizio stagione molto complicato. I granata avevano iniziato questa stagione con i migliori propositi per fare di tutto per tornare in Europa dopoo tanti anni. La situazione in classifica in questo momento è molto complessa, nonostante la vittoria nell’ultima giornata contro il Sassuolo.

A fine partita, poi, c’è stata una reazione molto violenta di Ivan Juric nei confronti della tifoseria granata della Curva Maratona che aveva fortemente protestato per come stava andando la stagione.

Oggi allo Stadio Filadelfia c’è stato un faccia a faccia tra la tifoseria del Torino e Ivan Juric per chiarire la situazione. Tensioni e fraintendimenti dovevano essere messi al proprio posto per ripartire insieme più forti di prima.

Torino, quale futuro per Juric? Si decide a giorni

Ivan Juric è continuamente sulla graticola. Il tecnico croato non è riuscito, fino ad ora, a dare alla squadra ciò di cui aveva bisogno e i risultati in campo stanno mettendo in mostra tutte le difficoltà.

Urbano Cairo non esonera facilmente i propri allenatori e anche con Ivan Juric questa possibilità sembra remota. Tutto dipenderà dai prossimi risultati e in questo senso il mese di novembre potrebbe essere decisivo. Juric ha il compito di inanellare altri risultati utili dopo la vittoria con il Sassuolo per guardare al futuro con maggior entusiasmo.