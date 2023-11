Calciomercato, occasione Varane in Serie A: a gennaio

Raphael Varane è diventato un’occasione di mercato per le big della Serie A: il difensore francese può diventare un regalo di Natale.

Il calciomercato di gennaio può regalare sorprese clamorose per tanti top club italiani che sono alla ricerca di miglioramenti di grande spessore. La stagione sta procedendo più o meno bene per tutte e le dirigenze hanno già in mente i piani per studiare il futuro e migliorare la squadra sempre di più.

Il nome di Raphael Varane è uno di quelli che sempre farà gola a tutte le big europee. Ha contribuito a scrivere pagine indelebili di storia con il Real Madrid e la sua esperienza farebbe comodo a moltissimi club.

Calciomercato, occasione Varane in Serie A: le ultime

Raphael Varane è uno dei nomi che più di tutti inizia a stuzzicare il mercato invernale. Il difensore francese è uno di quei profili che può spostare gli equilibri difensivi di tutti i club del mondo. Dopo la meravigliosa parentesi al Real Madrid ha deciso di trasferirsi in Premier League per vivere un’altra avventura emozionante.

Ma con il Manchester United non sta andando come si aspettava e a gennaio potrebbe decidere di dire addio ai Red Devils per iniziare una nuova esperienza.

La sua volontà può aprire le porte ai club di Serie A che sono intenzionati a migliorare il parco difensivo.

Calciomercato Juventus, Varane piace a Giuntoli: i dettagli

La Juventus è una delle società che sta cercando nuovi calciatori nel reparto difensivo per migliorare la squadra di Allegri. Non aver partecipato alla Champions League è stato estremamente deleterio anche dal punto di vista del mercato ma la stagione che sta conducendo ad oggi la squadra bianconera può tornare a far gola anche ai grandi calciatori.

Secondo quanto riferisce Caught Offside, Varane vuole andar via dal Manchester United a gennaio. Non si sente apprezzato il giusto da ten Hag e non si sente a suo agio ad Old Trafford e può salutare con effetto immediato.

La Juventus guarda con estremo interesse la soluzione Varane. Giuntoli sa bene che Allegri avrebbe bisogno di un altro difensore di esperienza internazionale per rendere praticamente impenetrabile la porta bianconera e rendere perfetta la fase difensiva.

Juventus, su Varane c’è concorrenza: ecco quanto costa

Raphael Varane alla Juventus sarebbe un colpo eccezionale. Il difensore classe ’93 a 30 anni vuole ancora sentirsi importantissimo e approdare in un progetto come quello della Juventus, in forte espansione a cominciare già da questa stagione sarebbe di grande importanza.

Chiaramente sulle tracce di Varane ci sono altri top club europei, come il PSG e il Chelsea. Il Manchester United non vorrebbe privarsi del francese ma se la sua volontà sarà quella di lasciare allora ascolterebbe proposte di 25 milioni di euro.