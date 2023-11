Inter: rientro Bastoni, salta 5 partite

Arrivano brutte notizie per l’Inter di Simone Inzaghi riguardo la situazione infortuni. Perché Si è fatto male Alessandro Bastoni e ore è da capire quello che sarà il suo rientro in campo.

Il giocatore italiano è costretto anche a lasciare il ritiro della Nazionale dopo la convocazione ricevuta e per questo motivo dovrà stare fuori per diverso tempo.

Ora che la squadra nerazzurra si ritrova al primo posto della classifica di Serie A c’è la volontà di restare in alto, ma ora c’è qualche difficoltà per l’allenatore visti i tanti infortuni in quel reparto.

Inter: infortunio Bastoni, le condizioni

Situazione difficile da gestire ora per l’Inter e Simone Inzaghi per quanto riguarda la difesa, ora che gli uomini sembrano contati in quel reparto che è il vero punto di forza dei nerazzurri in questa stagione. Perché dopo l’infortunio di Pavard ora anche Bastoni è andato ko e dovrà provare a recuperare nelle prossime settimane il prima possibile. Al momento è tutto da vedere, perché sono da poco arrivati gli esiti per quanto riguarda gli esami.

Infortunio per Bastoni in Nazionale e con l’Inter che non ha preso bene la notizia. Perché il problema è muscolare non è di poco conto e per questo motivo ora il giocatore dovrà stare fermo per diverso tempo. Ci sono aggiornamenti per quello che ora saranno i tempi di recupero e il rientro del giocatore visto che le condizioni non sono buone al momento.

Inter: quante partite salta Bastoni, tempi di recupero

Al momento, secondo le ultime notizie riportate da Calciomercato.com, sembra che Alessandro Bastoni salterà sicuramente 5 partite tra gli impegni con l’Italia e con l’Inter. Infatti, il calciatore nerazzurro non sarà a disposizione per le gare contro Macedonia del Nord e Ucraina con la Nazionale, mentre con il club salterà Juventus, Benfica e Napoli.

Sono 5 le partite che salterà Alessandro Bastoni di sicuro che ha riportato un infortunio muscolare (lesione al polpaccio) e il suo rientro in campo è previsto tra circa 3-4 settimane, questi i tempi di recupero.

Rientro Bastoni: la soluzione di Inzaghi

Non notizie positive per l’Inter e i suoi tifosi, ma soprattutto per Inzaghi che ora dovrà trovare una soluzione visto che il rientro di Bastoni ci sarà tra diverse settimane. Al momento quindi per le prossime partite contro Juventus, Benfica e Napoli l’allenatore dovrà contare su Darmian, Acerbi e De Vrij.

Da capire, poi, se i tempi di recupero di Bastoni gli permetteranno di tornare in campo con Udinese, Real Sociedad o Lazio che sono le altre partite importantissime e decisive nel mese di dicembre.