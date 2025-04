Dalla Juve all’Inter, bomber in arrivo: cifra già decisa

Clamorosa svolta di mercato per Juve e Inter. La situazione ora è ben chiara e l’affare può chiudersi in poco tempo.

La stagione di Juve e Inter quest’anno ha vissuto contorni ben diversi, nonostante aspettative simili. Ad inizio anno entrambi i club volevano lottare al vertice per tutte le competizioni ma le cose sono andate diversamente. Se la squadra di Inzaghi è stata ed è competitiva ovunque, non si può dire lo stesso per quella bianconera, al momento quinta in classifica e già fuori dalle coppe.

Entrambi i club pensano però non solo al presente ma anche al futuro e valutano le opzioni più intriganti. Sia Giuntoli che Marotta hanno negli anni avuto un grande lavoro con i parametri zero, colpi a sorpresa che possono diventare sia opportunità che ‘salassi’. Basta vedere la storia recente del club nerazzurro con colpi come quelli di Andrè Onana e Marcus Thuram, affari totalmente positivi e altri invece più deludenti come quelli relativi a Piotr Zielinski e Mehdi Taremi.

Gli ultimi colpi di mercato in casa nerazzurra non hanno convinto e cosi già si pensa al prossimo anno. Secondo quanto riporta Sky Sports Uk Inter e Juve condividono un chiaro obiettivo di mercato, un nome più volte accostato ad entrambi i club ed adesso sembrerebbe essere una sfida a due per aggiudicarselo: Inter e Juve sono pronte a fare sul serio per il canadese Jonathan David.

Sfida Inter e Juve, le cifre sono piuttosto importanti

Secondo alcune indiscrezioni il giocatore del Lille avrebbe ormai confermato a tutti la decisione di andare via a giugno a parametro zero e per il giocatore si tratterebbe di un’affare piuttosto importante a costo zero. Secondo quanto riporta Sky Sports Uk il giocatore chiederebbe un ingaggio da 9 milioni lordi (poco più di 5 netti) e soprattutto chiede circa 15 milioni di commissioni a qualsiasi club, cifra da dividere con il suo entourage.

David punta sul fatto dell’addio a costo zero e per questo motivo sarebbe pronto a chiedere commissioni cosi alte, sul giocatore ci sono in pole Inter e Juventus, non spaventate dalla questione commissioni e molto interessate all’affare. Al momento i bianconeri appaiono favoriti in quanto potrebbero garantire titolarità al calciatore, cosa che invece non può fare l’Inter, protagonista al momento con la coppia di titolarissimi Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Il futuro di Jonathan David potrebbe essere in Italia, i due club ci pensano e son favoriti rispetto agli altri club europei.