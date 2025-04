Frattesi lascia l’Inter e va in un’altra Big: prestito con obbligo di riscatto

Davide Frattesi sarebbe deciso a lasciare l’Inter una volta terminata la stagione: si trasferisce in un’altra big in prestito con obbligo di riscatto

Decisivo nell’ultima sfida di campionato contro l’Udinese firmando il gol del momentaneo 2-0 che ha poi fatto la differenza, Davide Frattesi non ha ancora chiaro quale sarà il suo futuro all’Inter il prossimo anno.

La stagione è entrata nella sua fase decisiva ed i nerazzurri possono contare sull’intera rosa a disposizione, con Inzaghi che sta ricevendo buone risposte anche dalle secondo linee. Pur non giocando spesso da titolare, anche Frattesi sta dimostrando tutto il suo valore e da qui a fine campionato il centrocampista spera di convincere il proprio allenatore a puntare maggiormente su di lui, conscio di poter fare la differenza proprio come fatto nell’ultimo turno.

Fino ad oggi, Frattesi ha collezionato un totale di 36 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, ma il più delle volte è partito dalla panchina, giocando poche volte tutti e 90′. Un minutaggio che lo ha reso insoddisfatto tanto che già lo scorso gennaio si era paventata una possibile cessione per trovare maggior spazio. Una cessione poi bloccata dall’Inter che, impegnata su più fronti, non poteva lasciar partire un centrocampista così su due piedi.

Il discorso è stato così rimandato all’estate dove Frattesi potrebbe anche decidere di lasciare l’Inter in cerca di maggior fortuna, sapendo di avere le carte in regola per essere titolare. Sulle sue tracce si è messa una big del nostro campionato, ovvero la Roma che lo sta osservando da un bel po’.

Inter, Frattesi verso l’addio: può finire alla Roma

Il futuro di Davide Frattesi potrebbe presto dipingersi di giallorosso. Il centrocampista, insoddisfatto del modo in cui viene impiegato da Inzaghi, a fine stagione farà le sue valutazioni ed è sempre più propenso a lasciare l’Inter per ritrovare la titolarità e anche per giocarsi un posto nell’Italia, considerato che entreremo nell’anno che ci porterà al Mondiale.

La Roma sta seguendo Frattesi con grande interesse e già da tempo e nella prossima sessione estiva potrebbe far pervenire la sua prima offerta. Per il centrocampista, il club capitolino vorrebbe proporre ai nerazzurri un prestito oneroso da 4 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 27 milioni per un totale di 31 milioni. Quella messa sul piatto dalla Roma sarebbe una bella cifra dell’Inter che poi potrebbe reinvestire il tutto sul mercato alla ricerca di un nuovo centrocampista.

Al termine della stagione mancano ancora due mesi e saranno molto importanti per capire in maniera definitiva che ne sarà di Frattesi all’Inter. Il centrocampista spera di poter essere impiegato più spesso da Inzaghi ed in caso contrario sarà egli stesso a chiedere la cessione a fine anno.