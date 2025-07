Gonzalo Garcia in Serie A: lo prendono con la recompra

Gonzalo Garcia non avrà troppo spazio al Real Madrid e può partire subito in direzione Serie A: pronto un nuovo accordo.

L’attaccante spagnolo è stato in grado di fare grandi cose al Mondiale per Club, si è messo in mostra con prestazioni di altissimo livello che non hanno fatto minimamente sentire la mancanza di Kylian Mbappé e degli altri attaccanti che non sono mai stati nelle condizioni giuste per far bene.

Il profilo di Gonzalo Garcia è entrato a far parte dell’élite dei grandi attaccanti che possono fare la differenza a livelli internazionali: ora c’è anche la Serie A nel suo futuro.

Gonzalo Garcia in Serie A: le ultime

Il futuro di Gonzalo Garcia sembra estremamente radioso. L’attaccante spagnolo ha fatto benissimo al Mondiale per Club, chiamato in causa da Xabi Alonso anche per necessità, e ora vuole ritagliarsi lo spazio necessario per diventare importante e fare in modo che possa scrivere pagine di storia.

Lo spazio al Real Madrid sarà probabilmente chiuso, con Mbappé che si prenderà il posto da titolare nella maggior parte delle gare e per Gonzalo Garcia ci sarebbero solo pochi spezzoni per incidere.

Secondo le ultime notizie di mercato, Gonzalo Garcia può essere il nome nuovo per una big di Serie A: ci sono già contatti in corso.

Il Milan su Gonzalo Garcia: idea se non arriva Vlahovic

Anche in Serie A si pensa a Gonzalo Garcia. Tutti hanno assistito al suo show al Mondiale per Club e ora gli occhi delle big sono puntati sul suo immenso talento.

Secondo quanto riferisce Cadena Ser, il Real Madrid sta valutando seriamente la cessione di Gonzalo Garcia, da capire se in prestito o a titolo definitivo. E una delle squadre della Serie A che può realmente interessarsi al giovane attaccante spagnolo è il Milan di Massimiliano Allegri.

Al momento la prima scelta del Milan per l’attacco sembra essere Dusan Vlahovic, ma l’affare è molto complicato e se non dovesse risolversi allora Gonzalo Garcia diventerebbe un’idea concreta e importante.

Milan su Gonzalo Garcia: si può fare con la recompra

Il Milan può puntare su Gonzalo Garcia per l’attacco. Essendo un giovanissimo, sarebbe ancora da valutare nello scacchiere di Allegri ma potrebbe essere il centravanti perfetto per i rossoneri e per affiancare Santiago Gimenez in rossonero.

Il Real Madrid può pensare di cedere Gonzalo Garcia a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni e inserire, però, nel contratto, una clausola di recompra da 40-45 milioni di euro per non farsi sfuggire l’eventuale talento dello spagnolo in futuro.