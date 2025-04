Estasi Kean, l’annuncio “rovina” tutto: già scritto il futuro

Moise Kean continua a segnare a raffica e ora il suo nome è centrale nelle vicende di calciomercato: è arrivato l’annuncio che rovina tutto.

L’attaccante della Fiorentina sta facendo benissimo in questo campionato, con tantissimi gol sul tabellino che stanno facendo sperare e sognare i Viola e lo stesso Raffaele Palladino che, così come la squadra e la società, ha il sogno di arrivare in Champions League e di scrivere una pagina di storia.

Il nome di Moise Kean inizia a farsi spazio e largo tra i grandi d’Europa, con tante squadre che iniziano a pensare a lui come prossimo centravanti titolare.

Kean segna sempre: ci pensano tutte le big

I gol di Moise Kean stanno aiutando la Fiorentina a sognare in grande. L’attaccante italiano vuole prendersi la vetta della classifica marcatori, la qualificazione in Champions League con la Fiorentina e vuole prendersi definitivamente il posto da titolare con la Nazionale di Luciano Spalletti.

Con la Fiorentina Kean si è decisamente ritrovato e ha trovato la sua dimensione perfetta per crescere e capire bene quali sono i suoi punti di forza ma il suo futuro è in bilico.

Secondo le ultime notizie di mercato, Moise Kean è pronto a lasciare la Fiorentina a fine stagione: l’annuncio rovina il suo futuro.

Futuro Kean: l’annuncio cambia tutto

Il futuro di Moise Kean è in fase di riscrittura. Con la Fiorentina sta facendo benissimo ma non è certo di restare con i Viola anche per la prossima stagione. Il problema principale riguarda la clausola rescissoria attualmente presente nel suo contratto che spaventa fortemente Rocco Commisso e i dirigenti della squadra toscana.

Alessandro Ferrari ha parlato del futuro di Moise Kean. Il direttore generale ha spaventato i tifosi della Fiorentina, ribadendo che “bisogna trovare una soluzione ma non dipende solo da noi, lo sapete bene come funziona in queste situazioni”.

Con queste parole a Sky Sport ha confermato che la Fiorentina e Moise Kean possono separarsi a fine stagione. Si sta discutendo il rinnovo per eliminare la clausola rescissoria e per aumentare il suo ingaggio, in modo da convincerlo a restare, ma non sarà affatto facile.

Il Barcellona e le big di Premier su Kean

Il Barcellona ha fatto un sondaggio per Moise Kean. I blaugrana stanno lavorando al futuro del club, vogliono un centravanti che possa sostituire Robert Lewandowski senza troppi problemi e i dirigenti si stanno innamorando dell’attaccante italiano.

Anche dalla Premier League sono arrivati forti interessamenti su Kean, con Tottenham e Chelsea che sono pronte a investire i 52 milioni di euro della clausola e a offrire cifre molto importanti al centravanti italiano.