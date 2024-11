Tegola Kean, l’annuncio distrugge i tifosi della Fiorentina

Tifosi della Fiorentina in ansia dopo l’annuncio su Moise Kean che getta nel panico tutto l’ambiente: una brutta tegola è dietro l’angolo, le ultime

Un centravanti dai numeri di Moise Kean, alla Fiorentina mancava da anni. Probabilmente da quando Dusan Vlahovic è andato via, nessuno è riuscito più ad essere quel bomber implacabile tanto desiderato a Firenze. Nelle ultime stagioni sono arrivati anche calciatori di qualità e dal grande nome, ma nessuno è riuscito ad imporsi e a fare la differenza come adesso sta facendo l’ex Juve.

Da Jovic a Cabral, passando per Belotti e anche Beltran sono tutti stati bocciati dalla piazza. Il classe 2000, invece, è letteralmente on-fire, arrivando a numeri clamorosi e che forse nessuno si aspettava. Non ultima la tripletta realizzata domenica scorsa contro il Verona ha mostrato un talento completo, segnando in tutti i modi possibili. Firenze se lo gode insieme ad una classifica mai così bella dai tempi di Paulo Sousa. La vetta è lì ad un punto così come la cima della classifica cannonieri, con il bomber di Vercelli alle spalle del solo Retegui con 8 centri stagionali.

Tegola Kean, tifosi della Fiorentina in ansia! Arriva l’annuncio

Questo può portare presto a varie voci di mercato con le big che proveranno a fare avances all’attaccante. Quando si va così bene è inevitabile finire nell’occhio del ciclone con varie offerte pronte ad arrivare da ogni dove. Intanto Kean si gode il presente che significa anche Nazionale, dove sarà protagonista in queste due settimane di sosta.

Proprio il CT Luciano Spalletti ne ha voluto parlare nella conferenza stampa di apertura di ritiro lunedì, facendo un annuncio che però rischia di gelare tutti i tifosi della Viola e non solo. Una vera e propria tegola. L’ex tecnico del Napoli ha tenuto a sottolineare lo stato di forma dell’attaccante, snocciolando i suoi numeri e affermando come “contro il Verona ha segnato in tutti i modi. Vede la porta in maniera clamorosa”. Inoltre ha asserito come in generale possa giocare insieme a Retegui: “Ha fatto anche la punta esterna ed è uno più di corsa rispetto l’orobico. Crea pericoli con la fisicità, fa reparto da solo”.

Sulla domanda però se vedremo subito questa coppia, il CT ha frenato: “Per ora continuiamo come abbiamo fatto fin qui. Anche perché Kean ha un problemino e va gestito. Almeno per un paio di giorni dovrà essere valutato, poi vedremo”. Insomma il problema che nell’ultimo periodo lo ha tormentato, costringendolo a saltare anche alcuni impegni come la Conference League, non è ancora superato. E questo un po’ di ansia nei tifosi la reca.