Pronti 60MLN, l’Inter si arrende e lo cede: sostituto dalla Serie A

La rosa dell’Inter è estremamente forte e di qualità e può portare numerose sorprese anche sul mercato: possibile cessione top.

I nerazzurri ora sono totalmente concentrati sul finale di stagione che potrebbe diventare davvero epico per quello che può portare dal punto di vista dell’importanza e per quanto può migliorare la bacheca e rendere immortale la rosa attuale. Simone Inzaghi sta facendo un lavoro straordinario e ha chiesto un ultimo, importantissimo, sforzo per riuscire a vincere tutti i trofei disponibili.

Il calciomercato estivo può essere decisivo per il futuro dell’Inter, sia in entrata che in uscita e potrebbe anche esserci una piccola rivoluzione, soprattutto se dovesse arrivare il Triplete.

Calciomercato Inter: pronta una cessione illustre

Il futuro dell’Inter si sta già scrivendo in vista della prossima stagione che sarà importante esattamente come questa o forse anche di più. A fine stagione potrebbero esserci dei cambiamenti importanti per crescere ancora.

La rosa dell’Inter ha ormai stupito tutti i top club in giro per il mondo e tanti calciatori sono finiti nel mirino delle altre squadre di primo livello che intendono migliorare le proprie rose per provare a vincere tutto. Ci sono alcuni pericoli provenienti dall’estero che non fanno dormire sonni tranquilli a Inzaghi e neppure la dirigenza nerazzurra.

Secondo le ultime notizie di mercato, in casa Inter può arrivare una cessione ilustre: ci sono già contatti con una big europea per incassi davvero straordinari.

Inter, assalto a Bisseck: pronti 60 milioni

Uno dei calciatori più promettenti per l’Inter del futuro è sicuramente Yann Bisseck. Il centrale tedesco classe 2000 sta iniziando a ritagliarsi uno spazio importante nella retroguardia nerazzurra e sta crescendo moltissimo alle spalle di difensori di primo livello come Pavard, Acerbi e de Vrij che hanno caratteristiche simili alle sue.

Secondo quanto riferisce fichajes.net, il Manchester United sta provando a prendere Bisseck dall’Inter. I Red Devils dovranno attuare una rivoluzione totale in vista della prossima stagione e vogliono portare a Old Trafford uno dei migliori difensori del panorama europeo.

L’Inter non ha intenzione di cedere Bisseck ma ci sono situazione legati ai bilanci che possono far vacillare i nerazzurri. E addirittura dalla Spagna sono certi che il Manchester United è pronto a mettere sul piatto 60 milioni di euro per convincere i nerazzurri.

Bisseck via? L’Inter vuole Solet dall’Udinese

Bisseck può essere ceduto per 60 milioni di euro e la dirigenza non si opporrebbe al suo addio, proprio per la grande plusvalenza che si potrebbe creare nei bilanci nerazzurri, importantissima per cercare di appianare il prima possibile tutti i debiti.

L’Inter intanto segue Oumar Solet dell’Udinese per rinforzare ancora di più la rosa e potrebbe essere proprio lui il sostituto di Bisseck per la prossima stagione. Ci sono anche altre squadre di Serie A e della Premier sul centrale francese ma i nerazzurri hanno già acquisito il sì dell’ex Salisburgo.