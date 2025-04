Simone Inzaghi lo vuole all’Inter: colpo in arrivo dalla Roma

Rinforzi in arrivo per l’allenatore dell’Inter, il tecnico vuole un calciatore giallorosso: i nerazzurri preparano l’assalto

Essere ancora in corsa per tutti gli obiettivi a questo punto della stagione è certamente una grande nota di merito per l’Inter e per Simone Inzaghi. I campioni d’Italia stanno confermando la loro grande forza e a ogni nuova gara danno dimostrazione di poter ambire al bersaglio grosso del Triplete. Ma naturalmente, più si va avanti e più la tensione e le difficoltà salgono.

Per il momento, comunque, l’allenatore piacentino ha gestito in maniera ottimale le risorse. Inzaghi, a propria volta, si sta confermando uno dei tecnici più brillanti in circolazione, sfruttando a dovere una rosa di alto livello e tirandone fuori il massimo, riuscendo anche, per il momento, a limitare i danni nei periodi in cui c’è stata qualche assenza di troppo.

Con il suo gruppo, Inzaghi vuole arrivare fino in fondo e coronare un percorso da urlo, iniziato nel momento del suo approdo in nerazzurro. Ma tutto sembra indicare che la sua avventura all’Inter proseguirà anche dopo questa stagione, a prescindere da come possa concludersi l’annata. E tutto l’ambiente, lui in primis, è consapevole che per confermarsi ulteriormente sul mercato serviranno diversi rinforzi.

E’ già stato sdoganato il concetto secondo cui l’Inter verrà rinnovata e ringiovanita in maniera consistente in estate. Ci sono diversi profili già sotto esame. In particolare, Inzaghi avrebbe messo nel mirino un giocatore della Roma.

L’Inter rinnova la difesa: ritorno di fiamma per Gianluca Mancini

Si è parlato molto, in inverno, degli intrecci tra nerazzurri e giallorossi. E uno dei nomi più ricorrenti era quello di Gianluca Mancini, che può tornare d’attualità anche nell’immediato.

Il difensore si sta rendendo protagonista di una buona annata nella Capitale dopo le difficoltà iniziali. L’Inter lo riterrebbe tra i profili ideali per puntellare la retroguardia, con il suo stile di gioco piuttosto aggressivo. Degli interventi nel reparto di sicuro ci saranno, con l’obiettivo di puntare a uno svecchiamento, vista la carta d’identità specialmente di Acerbi e de Vrij. E non è detto che Mancini non possa rientrare in discorsi anche più ampi con la Roma, visto che i giallorossi sono tra i pretendenti principali per Davide Frattesi. Lo abbiamo detto, se ne era già parlato e adesso il tema potrebbe essere ripreso sull’asse tra Milano e Roma.