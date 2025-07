Serie A, dopo Modric e De Bruyne arriva Asensio: firma con una big

Il futuro di Marco Asensio sarà lontano dal PSG e ora è sempre più vicino alla Serie A dopo la grande stagione all’Aston Villa.

Il trequartista spagnolo si era trasferito al PSG dopo il Real Madrid ma in Francia non è mai riuscito a far bene, non ha mai trovato l’ambiente giusto che potesse permettergli di esprimersi al massimo delle sue potenzialità e alla fine ha deciso di lasciare i parigini per vivere un’esperienza in Premier League, con l’Aston Villa di Unai Emery che lo ha reso di nuovo il grande calciatore ammirato negli anni scorsi e che si era un po’ perso.

Asensio ora è tornato al PSG ma non resterà in Francia, non intende “perdere” altro tempo in Ligue 1 con la squadra di Luis Enrique e ora per lui si spalancano le porte della Serie A.

Calciomercato, arriva Asensio in Serie A: le ultime

Il calciomercato delle squadre italiane è già al centro di grandi cambiamenti che possono fare la differenza nel percorso della prossima stagione. Ci sono delle situazioni in fase di sviluppo che da un momento all’altro possono stravolgere le idee sulla prossima annata che ormai è alle porte.

In Serie A sono arrivati già calciatori importanti ma non è finita qui: dopo Kevin De Bruyne che ha firmato con il Napoli e Luka Modric che è promesso sposo del Milan, è vicino un nuovo accordo.

Secondo le ultime notizie di mercato, Marco Asensio è pronto a firmare in Serie A dopo la sua ultima esperienza in Premier League: ok a una big.

Milan su Asensio: ok del calciatore

Il Milan non si vuole fermare a Luka Modric e intende continuare a costruire una rosa di alto livello per Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha chiesto un “instant team” per riuscire a vincere subito o almeno ad arrivare subito in alto in modo da ridurre subito il gap con le altre big.

Secondo quanto riferisce L’Equipe,il classe ’96 non vorrebbe saperne di trasferirsi in Turchia dopo il prestito all’Aston Villa e ora si è fatto largo il Milan e ha avviato i contatti per cercare di chiudere il trasferimento di Asensio.

Avendo il contratto in scadenza nel 2026, l’affare non dovrebbe essere complicatissimo né con il PSG né con il calciatore, anche se c’è da discutere bene i termini del contratto. Asensio è attratto dall’idea Milan, pure senza coppe, per vivere un’esperienza in Serie A.

Asensio al Milan: accordo con il PSG a 15 milioni

Il Milan è su Marco Asensio e vuole provare a chiudere velocemente l’affare, prima dell’inserimento delle altre squadre che potrebbero convincere il calciatore con la partecipazione alla Champions League.

I rossoneri sono in contatto con il PSG che chiede 15 milioni per cedere Asensio ma Tare proverà a non sfondare il muro dei 10 milioni di euro, in modo da poter gestire al meglio le finanze.