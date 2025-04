Calciomercato, De Bruyne in Serie A: contatti con l’allenatore – SKY

Kevin De Bruyne lascerà il Manchester City alla fine della stagione: ora c’è un contatto diretto in Serie A per il fantasista belga.

È stato uno dei centrocampisti più forti al mondo e con Pep Guardiola è riuscito a raggiungere vette altissime e importantissime, capaci di renderlo uno dei più studiati e titolari in giro per il mondo. Le sue qualità sono indiscutibili, così come il suo talento che dopo 10 anni al Manchester City vivrà un’ultima grande esperienza.

De Bruyne già in estate avrebbe potuto lasciare il Manchester City e scegliere l’Arabia Saudita ma ha scelto di proseguire con i Citizens: ora c’è anche la Serie A nel suo futuro.

Calciomercato, colpo De Bruyne in Serie A: le ultime

Qualche settimana fa Kevin De Bruyne ha annunciato l’addio al Manchester City. Un addio doloroso e inaspettato che ha colto di sorprese in primis il fenomeno belga che avrebbe voluto continuare la sua esperienza al City ancora per qualche anno, fino alla fine della sua carriera.

Ma il club inglese ha deciso di effettuare una mini rivoluzione, di ringiovanire la rosa e assottigliare il monte ingaggi e il belga non ha potuto far altro che accettare la decisione del club di separarsi.

Secondo le ultime notizie di mercato, Kevin De Bruyne è uno desideri delle squadre di Serie A, anche se il sogno sembra completamente irrealizzabile.

De Bruyne in Serie A: è il sogno del Como

Il Como in Serie A ha vissuto una stagione di altissimo livello, estremamente emozionante e che ha portato all’affermazione di un modello che essendo giovane e ancora inesperto si pensava potesse fallire al suo primo anno nel massimo campionato italiano.

Il lavoro di Cesc Fabregas com il Como è stato eccellente e ha attirato l’interesse e gli occhi di molti calciatori, stelle del calcio e del cinema che si sono appassionati ancora di più a un ambiente che non aveva una storia calcistica ben radicata.

Secondo quanto riferisce Sky Sports UK, anche il Como è in corsa per Kevin De Bruyne. Cesc Fabregas in persona si è preso carico di questo sogno e vuole provare a realizzarlo, nonostante le enormi difficoltà che sono alla base dell’affare.

Futuro De Bruyne: MLS o Arabia Saudita più avanti del Como

De Bruyne al Como sarebbe un colpo eccezionale per il club lariano e per tutta la Serie A, visto che si tratta di un calciatore ancora nel pieno della sua carriera e al meglio delle condizioni fisiche e quindi potrebbe dare un aiuto clamoroso alla società.

Ovviamente al momento l’affare resta molto complicato, anche perché da mesi ci sono club della MLS e della Saudi Pro League che stanno corteggiando De Bruyne anche con contratti di altissimo livello che il Como faticherebbe a garantirgli, nonostante la disponibilità economica.