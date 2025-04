Tonali in Serie A, è il regalo Champions: affare da 60MLN

Sandro Tonali è tornato a far parlare di sé solo per le vicende di campo: il calciomercato lo riporta clamorosamente in Serie A.

La vicenda scommesse che lo ha coinvolto è stata molto dura da digerire per il centrocampista italiano che ha perso completamente il suo primo anno – quello scorso – al Newcastle in Premier League ma poi è tornato più forte di prima. Molto di più, visto che in questa stagione si è ripreso con gli interessi tutto quello che gli è mancato precedentemente e ha saputo mettere in mostra il suo enorme talento anche Oltremanica.

Il futuro di Sandro Tonali tocca da vicino anche la Serie A: il centrocampista italiano è il sogno delle big del nostro campionato e in estate ci sarà il grande assalto.

Calciomercato: Tonali pronto al ritorno in Serie A

Sandro Tonali sta facendo grandissime cose con la maglia del Newcastle e per questo resta uno dei sogni nel cassetto per i top club del calcio italiano che per il mercato estivo intendono migliorare la rosa. Ha scelto la Premier League dopo il Milan per fare un salto in avanti nella sua carriera e ci sta riuscendo perfettamente, soprattutto dopo la lunga squalifica che aveva lasciato immaginare una carriera meno brillante.

L’ex Milan, invece, ora è l’idolo della tifoseria del Newcastle che non vorrebbe vederlo partire e sta sperando in un futuro migliore per poterlo trattenere ancora per molti anni.

Secondo le ultime notizie di mercato, Sandro Tonali può davvero tornare in Serie A: ci sono già i contatti in corso per riportarlo in Italia.

Tonali è il sogno della Juventus: le ultime

Le prestazioni di Sandro Tonali con il Newcastle hanno dimostrato abbondantemente che si tratta di un talento eccezionale, uno dei migliori del calcio italiano e per questo le big stanno provando di tutto per riportarlo in Serie A.

Soprattutto la Juventus, che ha vissuto una stagione molto particolare e dovrà fare in modo che il mercato sia davvero importante per riportare fiducia all’occhio del tifoso e per migliorare davvero la rosa a disposizione del prossimo allenatore.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, Tonali è l’obiettivo numero uno della Juventus che vuole riportare il talento bresciano in Serie A; ma sarà possibile solo come colpo Champions League.

Tonali alla Juventus: le cifre del super affare

Per strappare Tonali ai Magpies ci vogliono almeno tra i 60 e i 65 milioni. Cifra non del tutto proibitiva per la Juventus che, però, deve centrare il quarto posto e poi avrà a disposizione anche cifre importanti derivanti dal Mondiale per Club.

Tonali gradirebbe un ritorno in Italia ma non se deve abbassare le sue aspettative, visto che con il Newcastle si sta costruendo un progetto molto serio e anche vincente.