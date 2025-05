Calciomercato, beffa Juve: Giuntoli si arrende, va in una big

La Juventus ha iniziato a studiare per il futuro, con molte questioni di calciomercato già aperte: ora rischia la super beffa.

I bianconeri sono alla ricerca dei punti decisivi per qualificarsi in Champions League e avere modo di costruire un futuro importante, tra le nuove mosse di mercato in entrata e i nuovi obiettivi che dovranno necessariamente essere importanti e proiettati alla crescita e alla vittoria.

Ci sono, però, delle situazioni in fase di sviluppo che possono rendere più complicato il futuro della Juventus, con altre big che stanno intervenendo sulle idee di Cristiano Giuntoli.

Calciomercato Juventus, cambia il futuro: Giuntoli si arrende

Il futuro della Juventus passa anche dalle mosse di calciomercato che si potranno costruire nell’immediato futuro. La dirigenza si è messa già al lavoro per avviare le prime trattative che possono stravolgere la rosa attuale e regalare al prossimo allenatore dei colpi importanti.

La Juve sta valutando chi trattenere e chi cedere a fine stagione per fare in modo da avere anche i bilanci sotto controllo e potrebbe essere fatto qualche sacrificio degno di nota per aver modo di avere un bel gruzzoletto pronto da spendere.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus può perdere un colpo importante: Giuntoli si sta arrendendo alle altre big.

Juventus, sacrificio Savona: Giuntoli pronto a cederlo

La Juventus ha dato molte chance a Nicolò Savona in questa stagione. Prima con Thiago Motta e ora con Tudor, il giovane difensore italiano si sta ritagliando molto spazio in bianconero e le sue prestazioni non sono passate inosservate per tutte le altre big che sono alla ricerca di giovani talenti da accorpare alle rispettive rose.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, il Manchester City è piombato sulle tracce di Nicolò Savona. Il club inglese segue da mesi i calciatori della Juve, a gennaio avrebbe voluto acquistare Andrea Cambiaso e ora è pronto a mettere sul piatto un’offerta importante per Savona.

Cristiano Giuntoli è pronto a cedere Nicolò Savona a fine stagione. Il Manchester City spinge per il suo acquisto e se si deve scegliere un “sacrificio” sarà proprio il classe 2003 il prescelto all’addio.

Manchester City su Nicolò Savona: le cifre dell’affare

Il Manchester City vuole Nicolò Savona. Pep Guardiola ha cambiato obiettivo per la sua squadra e vuole acquistare un altro esterno dalla Juve dopo aver chiesto e provato a prendere a gennaio Andrea Cambiaso a quasi 60 milioni di euro.

Savona è l’obiettivo principale del Manchester City e la Juventus lo cederà di fronte a un’offerta di almeno 20 milioni di euro. A quel punto, poi, Giuntoli dovrà trovare un sostituto all’altezza per non perdere un talento senza rimpiazzarlo.