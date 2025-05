“Mi prostituirei”, Orsolini annuncia il suo futuro: dove giocherà

Riccardo Orsolini sta diventando uno dei calciatori più importanti della Serie A: ora ha annunciato il suo futuro.

L’attaccante del Bologna si è definitivamente consacrato in rossoblù in questa stagione, dando seguito all’ottimo score personale e di squadra dello scorso anno e facendo sì che si parlasse di lui come un top player, dopo molti anni a navigare in situazioni complicate da gestire dal punto di vista sportivo.

La stagione di Riccardo Orsolini è stata magnifica e ora vuole mettere la ciliegina sulla torta con la vittoria della Coppa Italia che sarebbe il momento più alto della sua carriera e il primo trofeo stagionale.

Calciomercato Bologna, quale futuro per Orsolini? Le ultime

L’esterno del Bologna si sta dimostrando uno dei migliori attaccanti della Serie A e ora anche i suoi numeri sono altissimo livello e hanno fatto in modo che la squadra di Vincenzo Italiano potesse raggiungere vette altissime.

Il futuro di Orsolini è in fase di valutazione perchè ci sono tante squadre che vogliono aggiungere qualità, estro, gol e fantasiata al proprio attatto, caratteristiche che l’attaccante del Bologna incarna alla perfezione.

Secondo le ultime notizie di mercato, Riccardo Orsolini è il grande desiderio delle big di Serie A e non solo: ora ha annunciato lui stesso il suo futuro.

Orsolini annuncia il suo futuro: “Sto bene qui”

Tante squadre si sono messe sulle tracce di Riccardo Orsolini per provare a scrivere una pagina importante del suo futuro. Ora è a un livello altissimo, è stato capace di crescere e di migliorarsi di anno in anno e ora ha toccato vette altissime che hanno cambiato il futuro del Bologna e possono cambiare anche il suo.

Quale sarà il futuro di Orsolini? Ne ha parlato lui stesso a Il Corriere della Sera, rivelando che “sono legato in un modo folle a Bologna, ci siamo fusi”. Ma Orsolini non vuole fare promesse difficili da mantenere ai tifosi e quindi “mai una volta ho baciato il simbolo sulla maglia e non lo farò mai: non prometto, non mi piacciono le prese in giro”; di fatto rivelando la possibilità di lasciare il club a fine stagione.

Ci sono molte squadre importanti che seguono Orsolini e che in estate possono decidere di puntare su di lui come colpo da 90 per migliorare ancora di più la rosa.

Orsolini scherza sul Bologna: “Se fossi altri calciatori mi prostituirei per venire qui”

“Fossi un giocatore mi prostituirei per venire a Bologna. Si sta da Dio”, ha poi concluso Riccardo Orsolini parlando del suo rapporto speciale con Bologna e con il Bologna, oltre che con i bolognesi.

A fine stagione si deciderà ufficialmente il futuro di Orsolini che sogna in grande ma non intende deludere i suoi tifosi e l’intero mondo Bologna. Con un’offerta da 30 milioni di euro, però, il suo futuro cambierà.