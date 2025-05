20 milioni più bonus per Orsolini, lo prende una Big di Serie A

Riccardo Orsolini sarà uno degli uomini mercato della prossima estate con la stella del Bologna finita nel mirino di diverse società.

Una big del nostro campionato appare pronta a mettere sul piatto un’offerta da circa 20 milioni di euro più bonus per strappare il giocatore al Bologna.

Quella che sta per terminare è un’altra ottima stagione vissuta da Riccardo Orsolini con la maglia del Bologna. L’attaccante esterno è stato più volte decisivo per i colori rossoblu e vuole provare a regalare agli emiliani la soddisfazione di alzare un trofeo dopo più di cinquanta anni. Gli uomini di Vincenzo Italiano sono attesi infatti dalla partita contro il Milan in programma il prossimo 14 maggio a Roma che potrebbe portare il Bologna a vincere la Coppa Italia ed al tempo stesso assicurarsi un posto nella prossima Europa League.

Calciomercato, futuro in dubbio per Orsolini: una big pronta alla maxi offerta

La Lazio è fortemente interessata a Riccardo Orsolini in vista della prossima stagione. Nel caso in cui dovesse giungere la qualificazione alla prossima Champions League, i biancocelesti sarebbero pronti a mettere sul piatto una consistente offerta per l’esterno offensivo del Bologna da circa 20 milioni di euro più bonus.

Una cifra che potrebbe arrivare a circa 24 milioni totali che potrebbero convincere il Bologna soprattutto se gli emiliani non dovessero centrare la qualificazione ad una coppa europea per la prossima stagione. I rossoblu sono infatti in lotta sia per quello che riguarda la Coppa Italia sia con Juventus, Roma e proprio Lazio, in campionato. Se non dovesse giungere però l’accesso ad una competizione europea i felsinei dovrebbero cedere almeno un paio di pezzi pregiati per far quadrare i conti.

Riccardo Orsolini, dal canto suo, ha sempre affermato di trovarsi molto bene a Bologna e di voler proseguire la sua carriera in rossoblu. La competitività della squadra è nettamente cresciuta nelle ultime stagioni ed i calciatori sanno di poter raggiungere grandi traguardi anche con la maglia rossoblu.

Orsolini piace molto anche al Milan, squadra che lo ha cercato già durante lo scorso mercato invernale senza però riuscire a trovare l’accordo con i rossoblu. I rossoneri misero sul piatto 18 milioni di euro più il prestito di Okafor per sei mesi ricevendo però un secco no da parte degli emiliani. Non è escluso che il club meneghino possa fare un nuovo tentativo in vista della prossima estate ma molto dipenderà da quello che sarà il destino del Milan in ottica europea.