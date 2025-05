Calciomercato, Rodrygo occasione in Serie A: 70MLN cash

Il Real Madrid è pronto a mettere in piedi una rivoluzione totale: Rodrygo Goes può diventare un’occasione per la Serie A.

L’attaccante brasiliano è uno dei più forti al mondo e uno degli indispensabili della rosa di Carlo Ancelotti ma per la prossima stagione potrebbe esserci l’addio definitivo per inserire un altro attaccante di grande livello nella squadra e magari spostare Kylian Mbappé sull’esterno, per costruire un attacco ancora più galattico.

Il futuro di Rodrygo è al centro di grandi cambiamenti che possono riguardare anche le squadre di Serie A: il suo addio al Real Madrid accende i fari e l’interesse delle grandi d’Europa.

Calciomercato, super affare Rodrygo: lascia il Real Madrid

Il Real Madrid ha moltissimi campioni in rosa ma non è certo di trattenerli tutti. La stagione è stata tremenda sotto tutti i punti di vista, visto che sono arrivati zero trofei fino a questo momento e a breve potrebbe sfuggire anche LaLiga, con il Barcellona a un passo dal titolo.

Il futuro del Real Madrid può cambiare totalmente. Dopo l’addio di Carlo Ancelotti possono andare via anche alcuni calciatori importanti che fanno gola a tutte le big del mondo.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Real Madrid può perdere Rodrygo Goes a fine stagione: si apre una strada per la Serie A.

Rodrygo in Serie A? Mal di pancia da addio: le ultime

Rodrygo Goes è uno dei talenti maggiori del Real Madrid ma la sua figura è stata messa un po’ in secondo piano, e spesso viene messa in secondo piano anche dai media e dai tifosi stessi del Real Madrid che idolatrano altri campioni come Vinicius, Mbappé o Bellingham.

Secondo quanto riferisce ESPN, Rodrygo ha qualche mal di pancia di troppo e può chiedere la cessione in estate. A 24 anni non vorrebbe più giocare fuori ruolo con la maglia del Real Madrid, dovendosi adattare alla fascia destra perché a sinistra staziona Vinicius.

Per questo in estate l’addio di Rodrygo al Real Madrid è una possibilità concreta e per lui possono clamorosamente aprirsi le porte della Serie A.

Rodrygo in Serie A: è il sogno di Napoli e Inter

Il Napoli e l’Inter possono sognare Rodrygo. L’attaccante brasiliano è tra i più forti al mondo e l’addio al Real Madrid può aprire le porte anche a un passaggio in Serie A, nonostante le cifre enormi che si dovrebbero sborsare per acquistarlo. Il Real Madrid lo cede solo per 70 milioni di euro.

Rodrygo guadagna 12,5 milioni di euro a stagione, cifre molto alte per i top club italiani che, però, possono tentare un accordo sulla base di un contratto pluriennale.