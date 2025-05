Intreccio Inter-Real Madrid, c’entra Rodrygo: colpo da 80MLN

Il calciomercato dell’Inter è già entrato nel vivo per la prossima stagione e può portare degli intrecci e dei colpi di valore straordinario.

La prossima stagione non è troppo distante e in casa Inter sono già iniziati i preparativi per costruire una rosa forte e vincente ma con costi sempre contenuti e utili per ammortizzare i conti a bilancio. Con il Mondiale per Club ci saranno introiti importanti che potranno permettere alle casse di respirare sempre di più e di avere a disposizione un bottino interessante e molto utile.

In casa nerazzurra ci sono delle situazioni che possono svilupparsi sempre più velocemente nel giro delle prossime settimane: c’è un intreccio con il Real Madrid.

Calciomercato: intreccio tra Inter e Real Madrid

La stagione dell’Inter sta volgendo al termine e potrebbe essere storica, con la finale di Champions League sempre più vicina e con lo Scudetto che non è ancora chiuso.

Il futuro dell’Inter dipenderà certamente dalle scelte di calciomercato che Marotta e Ausilio riusciranno a portare a compimento per regalare a Simone Inzaghi una rosa all’altezza delle aspettative del popolo nerazzurro e dello status che ora ha raggiunto il club meneghino.

Secondo le ultime notizie di mercato, tra Inter e Real Madrid si può aprire un intreccio molto importante con l’inserimento di un big.

Il Real Madrid cede Rodrygo: c’entra anche l’Inter

Il Real Madrid e l’Inter possono aprire un discorso di mercato davvero molto importante con l’inserimento di calciatori di primissima fascia. La stagione dei Blancos è stata tremenda quest’anno e con l’addio di Ancelotti potrebbero partire anche alcuni dei suoi pupilli.

Rodrygo Goes è uno dei talenti più importanti al mondo. Il brasiliano è un vero e proprio fenomeno e con il Real Madrid ha vissuto stagioni molto importanti ma potrebbe essere arrivato il momento dell’addio. Secondo quanto riferisce fichajes.net, il Manchester United è pronto a spendere 80 milioni per prendere Rodrygo.

Qualora il brasiliano dovesse lasciare Madrid nelle prossime settimane, il club madrileno può guardare in casa Inter per prendere il sostituto: Marcus Thuram.

Thuram al Real Madrid: le cifre dell’affare

La stagione di Marcus Thuram all’Inter è stata a dir poco eccezionale. Sempre nel vivo del gioco, numeri straordinari e prestazioni di altissimo livello che hanno fatto di lui uno dei colpi migliori dell’Inter degli ultimi 10 anni, considerando l’acquisto a costo zero dal Borussia Monchengladbach.

Il Real Madrid piomba su Marcus Thuram per sostituire Rodrygo. La società madrilena vuole portare un altro attaccante duttile e di grande spessore che possa e sappia sposarsi alla perfezione con Mbappé e Vinicius. E l’Inter non si opporrebbe di fronte a un’offerta da 80 milioni di euro: cifre altissime ma giuste per l’attaccante francese.