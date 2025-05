Juventus, strappo al Real Madrid: colpo per vincere tutto

La Juventus sta progettando la prossia stagione e ora intende strappare un super colpo al Real Madrid: ci sono già contatti con Giuntoli.

I bianconeri sono in procinto di qualificarsi alla prossima Champions League e quindi per la prossima stagione ci dovranno essere dei cambiamenti importantissimi per fare in modo che l’annata sia estremamente migliore e soprattutto vincente rispetto a oggi. Ci sono stati molti problemi di ogni genere in questa stagione, con l’eliminazione da ogni competizione anzitempo e la fine di tutti i sogni di gloria.

La Juventus vuole tornare grande e sta progettando un futuro degno di nota, ricco di colpi di scena e di grande entusiasmo da regalare alla tifoseria bianconera, dopo anni di sogni infranti.

Juventus, super colpo dal Real Madrid: le ultime

La stagione della Juventus è stata deludente e solo la qualificazione alla prossima Champions League potrebbe leggermente alleviare il “dolore” vissuto quest’anno, vedendo le altre squadre andare avanti, crescere e migliorare e i bianconeri restare fermi agli errori di tutti gli ultimi anni.

Cristiano Giuntoli e la dirigenza bianconera stanno iniziando a costruire il futuro. Ci saranno molti cambiamenti e potrebbero esserci anche grandi colpi di scena.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus del futuro potrebbe essere molto diversa da come è costruita ora, sia per qualità della rosa che per gli uomini che faranno parte dello staff della prossima stagione.

La Juventus vuole Antonio Pintus nello staff

Il futuro della Juventus può stravolgere la rosa attuale in lungo e in largo. Ci sono dei possibili cambiamenti in atto anche nello staff, visto che gli uomini che ci sono ora a disposizione rischiano di andare tutti via per dare una ventata d’aria fresca.

La Juventus pensa di riportare a Torino Antonio Pintus, preparatore atletico oggi sotto contratto con il Real Madrid. Secondo quanto si apprende da Relevo, il club avrebbe formulato l’offerta per l’ex bianconero, che potrebbe lasciare la Spagna dopo l’addio di Ancelotti.

Tuttavia, la priorità di Pintus sarebbe quella di restare comunque al Real Madrid, visto che con i Blancos ha vinto di tutto e vorrebbe continuare ad allenare i grandi campioni attuali anche sotto le direttive di Xabi Alonso.

Pintus-Juventus c’è Conte dietro questa offerta?

La Juventus sta pensando di riportare Antonio Pintus in bianconero e in Serie A. Qualche anno fa ha vissuto l’ultima esperienza in un club italiano, l’Inter, prima di accettare la corte del Real Madrid, con cui oggi si trova benissimo.

E all’Inter c’era Antonio Conte come allenatore. I due hanno un ottimo rapporto da tantissimi anni e il suo ritorno alla Juventus potrebbe essere una volontà proprio di Conte che è nel mirino dei bianconeri e potrebbe lasciare subito il Napoli dopo l’eventuale Scudetto.