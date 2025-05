Italiano ancora in Serie A ma non al Milan: sta per firmare

Dopo la finale (persa) di ieri sembrava che il Milan fosse deciso a ripartire da Vincenzo Italiano l’anno prossimo, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’attuale tecnico del Bologna non sederà sulla panchina rossonera a partire dalla prossima stagione. Il tecnico campione della Coppa Italia continuerà però a lavorare in Serie A, dato che la sua firma sul prossimo contratto è praticamente imminente.

I suoi agenti presto si incontreranno con la dirigenza per definire gli ultimi dettagli di un accordo che difatti cancellerà il suo nome tra quegli allenatori che in estate potrebbero cambiare squadra.

Italiano sta per firmare, ma non con il Milan

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Vincenzo Italiano, fresco vincitore della Coppa Italia con il Bologna. Contro il Milan il tecnico italo-tedesco ha vinto il primo trofeo della sua carriera dopo svariate finali perse alla guida della sua ex squadra, la Fiorentina, diventando di conseguenza il principale candidato a sostituire Sergio Conceiçao sulla panchina rossonera.

E chissà che in occasione della partita di ieri la dirigenza del Diavolo non abbia cominciato ad inculcare in Italiano il desiderio di lasciare Casteldebole in estate e trasferirsi proprio a Milanello per intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura in carriera. La sensazione, però, è che l’opera di convincimento di Zlatan Ibrahimovic e soci non sia andata granché, anche perché nel futuro del tecnico italo-tedesco ci sarebbe tutt’altro.

Stando infatti a quanto riportato dal collega di DAZN Orazio Accomando, Vincenzo Italiano dovrebbe presto rinnovare il suo contratto con il Bologna, attualmente in scadenza il 30 giugno 2026. Tutti pensavano che con l’addio di Thiago Motta e dei vari Zirkzee e Calafiori i felsinei si sarebbero potuti indebolire, ma invece con abnegazione e lavoro hanno scritto una nuova ed importante pagina della loro grazie, grazie anche all’allenatore.

Milan, e ora? Italiano opzione che sfuma

Vincenzo Italiano non sarà il nuovo allenatore del Milan, o almeno questo è quanto riferito dal collega Orazio Accomando, che sui propri profili social ha reso noto come il tecnico italo-tedesco rimarrà alla guida del Bologna almeno per un’altra stagione rinnovando il contratto attualmente in scadenza nel giugno 2026.

Milan, e ora? Il cerchio dei papabili allenatore si è ristretto ancora di più, con Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri gli unici due rimasti praticamente in corsa, con il secondo, più del primo, che in estate potrebbe varcare i cancelli di Milanello insieme al nuovo direttore sportivo, che a sorpresa potrebbe essere Tony D’Amico dell’Atalanta. La realtà dei fatti al momento è però una: al Milan vige la confusione più totale.