Juventus-Osimhen, è arrivato il suo annuncio ufficiale: “Non resisto”

Il futuro di Victor Osimhen è tornato a essere una telenovela: la Juventus sta provando a riportarlo in Serie A, è arrivat il suo annuncio.

Il centravanti nigeriano è uno dei più forti al mondo nel suo ruolo e anche in questa stagione con il Galatasaray ha segnato una raffica di gol e ha stabilito un nuovo record anche nel campionato turco. A fine stagione cambierà il suo futuro, con la Juventus che è sulle sue tracce ma anche con tante squadre europee che sono pronte a fare follie pur di acquistarlo a titolo definitivo e strapparlo una volta per tutte al Napoli e alla fote concorrenza.

Osimhen può cambiare maglia e ora è arrivato anche un suo annuncio molto strano che non fa dormire sonni tranquilli a metà mondo calcistico che lo vorrebbe come prossimo centravanti.

Futuro Osimhen: l’annuncio gela tutti

La stagione volge al termine e per Victor Osimhen è tempo di scrivere un’altra pagina del suo futuro: l’attaccante nigeriano vuole affrontare una super sfida e ora è quasi pronto a prendere una decisione finale e definitiva.

Osimhen è uno dei migliori attaccanti al mondo e il suo modo di stare in campo e di lavorare nel quotidiano hanno rapito tanti top club che si sono messi sulle sue tracce e vogliono acquistarlo dal Napoli in estate.

Secondo le ultime notizie di mercato, prosegue il pressing di molte squadre su Victor Osimhen, tra cui quello della Juventus, con Giutoli che vorrebbe riportarlo immediatamente in Serie A e affidargli le chiavi dell’attacco bianconero per fare in modo che la squadra possa tornare a vincere.

Osimhen annuncia il suo futuro: Juventus opzione scartata?

Il Galataaray sta per vincere il suo 50° campionato turco e quindi a breve aggiungerà anche la quinta stella sullo stemma. Il primato è arrivato anche grazie ai gol di Victor Osimhen, vera e propria macchina realizzativa che ha saputo fare la differenza a livelli estremi anche in Turchia, dopo aver fatto ammattire per anni le difese del calcio italiano.

Dopo la vittoria del Galatasaray contro il Trabzonspor nella finale di Coppa di Turchia finita 0-3 con doppietta del nigeriano, Osimhen ha voluto parlare anche del suo futuro ai microfoni di Fanatik.

“Non riesco davvero a resistere ai tifosi del Galatasaray“, ha ammesso Victor Osimhen, rivelando il grande rapporto d’affetto che si è creato con la tifoseria del Galatasaray che potrebbe incidere fortemente sulla scelta relativa al suo futuro. “Alla fine della stagione dovrò prendere una decisione molto importante“, ha poi concluso l’ex Napoli, aprendo le porte alla permanenza a Istanbul.

Juventus-Osimhen: Giuntoli arriva a 80 milioni

La Juventus vuole Victor Osimhen a tutti i costi. Cristiano Giuntoli ha già una bozza d’accordo con i suoi procuratori per un contratto molto ricco e almeno un quadriennale che può convincere il nigeriano a firmare subito.

La trattativa tra Napoli e Juventus sarà molto complicata ma il direttore tecnico bianconero ha intenzione di mettere sul piatto 5 milioni in più della clausola rescissoria, ovvero 80 milioni per Victor Osimhen. L’ex Napoli ora può diventare davvero bianconero.