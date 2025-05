McTominay in un’altra squadra di Serie A: spunta il retroscena

Idolo indiscusso del popolo partenopeo, Scott McTominay avrebbe potuto comunque giocare in Serie A ma non con la maglia del Napoli.

In queste ore è infatti spuntato fuori un clamoroso retroscena che parla di come questa possibilità fosse concreta qualche estate fa di calciomercato. Lo scozzese era finito nel mirino di una storica rivale del Napoli, che per un motivo e per un altro alla fine decise di non affondare il colpo sul centrocampista del Manchester United.

Oggi a goderne è però il club di Aurelio De Laurentiis, che nel prossimo calciomercato potrebbe comunque privarsene per via dell’interesse concreto di diverse squadre sul calciatore.

McTominay in un’altra squadra di Serie A

Con 11 gol e 6 assist in campionato, Scott McTominay è diventato il calciatore scozzese più prolifico nella storia della Serie A. L’ex Manchester United è oggi il gioiello del Napoli, che grazie alle sue prestazioni da top player si sta giocando lo scudetto insieme all’Inter.

E pensare che McTominay avrebbe potuto giocare in Serie A ma non con la maglia del Napoli. In queste ore sarebbe infatti uscito fuori un retroscena che parla di come lo scozzese sia stato vicinissimo ad una storica rivale dei partenopei in una recente sessione di calciomercato. Per un motivo e per un altro alla fine non se ne fece più nulla, per il rammarico e il rimpianto della dirigenza che preferì alla fine puntare su un calciatore che oggi non fa neanche più parte della rosa.

Stando infatti a quanto riportato dal collega Nicolò Schira sui propri profili social, Scott McTominay è stato ad un passo dal vestire la maglia della Roma nell’estate del 2023. José Mourinho aveva espressamente fatto il nome del centrocampista scozzese al direttore sportivo Tiago Pinto, che però non supportò la richiesta dello Special One preferendo l’ingaggio della delusione Renato Sanches.

McTominay l’oro di Napoli, ancora per poco

La Roma non è stato né il presente né tanto meno il passato di Scott McTominay, che invece oggi è l’oro di Napoli. Lo scozzese potrebbe però esserlo ancora per poco, dato che dopo una stagione del genere è inevitabile che sul centrocampista azzurro si sia posata l’attenzione di alcune delle migliori squadre d’Europa.

Ovviamente di cederlo De Laurentiis non ne ha alcuna intenzione, ma il presidente del Napoli ci ha insegnato che tutti sono importanti ma nessuno è indispensabile difronte ad una giusta offerta. Questo discorso vale anche per lo stesso McTominay, finito nel mirino soprattutto dell’Inter, che in caso di vittoria della Champions League potrebbe fare questo prezioso regalo a Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Staremo a vedere.